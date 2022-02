Der Personalmangel in den Berliner Bürgerämtern ist sehr unterschiedlich verteilt. Das geht aus mehreren parlamentarischen Anfragen hervor, die der rbb ausgewertet hat. Demnach ist es einigen Bezirken seit 2019 gelungen, trotz Pandemie freie Stellen nach und nach zu besetzten, während sich in anderen Bezirken die Zahl der unbesetzten kaum verändert oder zum Teil sogar vergrößert hat.

Wie am Donnerstag zuerst der "Tagesspiegel " [Bezahlinhalt] berichtet hatte, wird der neue rot-grün-rote Senat sein 100-Tage-Ziel, allen Berlinerinnen und Berlinern einen Bürgeramtstermin innerhalb von 14 Tagen zu ermöglichen, verfehlen. Dafür müssten laut der parlamentarischen Anfrage des Grünen-Abgeordneten Ziller 100 weiteren Vollzeitstellen geschaffen werden. Das entspricht nach Berechnungen der Innenverwaltung "der Einrichtung von bis zu fünf weiteren Bürgeramtsstandorten". Dem gegenüber stehen bei den Bürgerämtern mehr als 70 Mitarbeitende, die bis 2026 in den Ruhestand gehen werden.

Anders sieht es zum Beispiel in Neukölln aus. Hier hat sich die Zahl der unbesetzten Stellen im Bürgeramt seit Sommer 2019 fast verdoppelt. Auch in Pankow, Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf ist die Zahl der unbesetzten stellen laut Senatsangaben gestiegen, statt gesunken.

Die Bezirksämter in Berlin leiden seit Jahren unter Personalmangel. Zwar wurden kontinuierlich neue Stellen geschaffen, unter anderem in einem zusätzlichen Bürgeramt in Mitte , doch die Stellen zu füllen erwies sich immer wieder als schwierig. Das hat zur Folge, dass die Ämter einen Terminstau vor sich herschieben: Im Sommer 2021 hatte der damalige Innensenator Andreas Geisel eine Zahl von rund 250.000 nicht erledigter Termine angegeben.

Das liegt auch an der sehr unterschiedlichen Ausbildungspraxis der Ämter. So meldete zum Beispiel der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, dass derzeit keine Auszubildenden in den Bürgerämtern tätig seien. "Die Etablierung eines Ausbildungsbürgeramtes wird angestrebt, scheiterte aber bisher an fehlenden Raumkapazitäten." Ganz anders sieht es etwa in Tempelhof-Schöneberg aus, wo laut Angaben des Bezirks "regelmäßig bis zu 10 Auszubildende, Praktikanten und Hospitanten" in einem eigenen Ausbildungsbürgeramt betreut würden. In Reinickendorf wurden 2021 nach Bezirksangaben 16 Azubis im Bürgeramt eingesetzt.

Andere Bezirke verweisen darauf, dass es in Berlin aktuell keine reine Ausbildung für die Arbeit im Bürgeramt gibt, stattdessen durchlaufen die Anwärterinnen und Anwärter eine mehrjährige Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Dabei machen sie auch Station in den Bürgerämtern. Allerdings hat auch die Pandemie die Ausbildung stark beeinträchtigt. Laut Angaben des Bezirks Marzahn-Hellersdorf soll es dort auch weiterhin nur drei Ausbildungsplätze in den Bürgerämtern geben. Mehr sei auch wegen der Kontaktbeschränkungen nicht möglich – aber nicht nur. "Die Ausweitung des Personenkreises hat zur Folge, dass das Terminangebot weiter eingeschränkt werden muss, da die Ausbildung im Beisein des Ausbilders erfolgt."