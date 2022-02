Vor Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch - Gote spricht sich für langsamere Corona-Lockerungen aus

Mo 14.02.22 | 12:10 Uhr

Bild: dpa/Carsten Koall

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote hält die von Bund und Ländern geplanten Corona-Lockerungen für zu hastig. Da sei ein Zug unterwegs, "der ziemlich Fahrt aufnimmt". Doch ihre Einflussmöglichkeiten seien begrenzt.

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) warnt vor zu schnellen Öffnungsschritten in der Corona-Pandemie. Sie sei weiterhin beim "Team Vorsicht", sagte Gote im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Wenn es so käme, wie die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten es vorsähen, dann ist "da ein Zug, der nimmt ziemlich Fahrt auf", so Gote. "Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass er von mir aus ruhig eine Regionalbahn bleiben könnte, und nicht zum ICE werden müsste", machte Berlins Gesundheitssenatorin deutlich. Doch seien ihre Einflussmöglichkeiten begrenzt.



Dänemark und Israel mahnende Beispiele

Gote erklärte, dass die Inzidenzzahlen in Berlin zwar weiter zurückgehen. Das mache Mut. "Ich denke, dass wir sehr sicher sagen können, dass wir hier in Berlin über den Scheitel der Omikron-Welle hinaus sind, dass die Zahlen zuverlässig weiter hinunter gehen, wahrscheinlich auch sehr schnell", so Gote weiter. Doch in anderen Ländern wie Dänemark und Israel seien die Infektionszahlen nach Lockerungen wieder angestiegen, und damit auch die Belastungen in den Krankenhäusern. Dies befürchtet Gote auch für Berlin.



2G soll auch in Museen, Zoo und Tierpark fallen

Die Senatorin verwies auf die weiter belasteten Kliniken in der Hauptstadt. Gerade auf Normalstationen sei das der Fall. Es sei zwar nicht zu einem Zusammenbruch des Gesundheitswesens gekommen. Doch gerade Patienten mit anderen Krankheiten wie Herzinfarkten, Schlaganfällen oder auch Krebspatienten litten weiterhin darunter, dass Operationen verschoben würden. "Das ist hoch gefährlich", sagt die Grünen-Politikerin, "wir müssen weiter sicherstellen, dass unser Gesundheitssystem funktioniert".



Für die Sitzung des Berliner Senats am Dienstag kündigte Gote an, dass die 2G-Pflicht nicht nur im Einzelhandel, sondern auch bei touristischen Angeboten wie Museen, dem Berliner Zoo, dem Tierpark oder im Botanischen Garten fallen würden. Stattdessen werde es zur Pflicht, FFP2-Masken dort zu tragen.

Lockerungen in drei Stufen geplant

Bis zum 20. März sollen laut einer Vorlage für den Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch alle tiefgehenden Beschränkungen in Deutschland fallen. Treffen mit mehr als zehn Personen, Diskobesuche und weiteres sollen wieder möglich werden. Das geht aus einem Entwurf für die Beratungen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hervor, der dem rbb vorliegt.

