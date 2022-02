Berlins Flüchtlingsunterkünfte sind zu 98 Prozent ausgelastet. Die zuständige Senatorin will Geflüchtete öfter auch in "reicheren Stadtteilen" unterbringen. Der Flüchtlingsrat fordert, die Unterbringung zentral zu steuern. Von Tobias Schmutzler

Ein Bett, einen Tisch, zwei Stühle und einen Spind hat Joseph hier in der Unterkunft im Hausvaterweg. Keinen Kühlschrank und auch keinen Zugang zu einer Gemeinschaftsküche, denn in einer Erstaufnahmeeinrichtung gibt es das Essen nur fertig von einem Cateringdienst. Viele Bewohner im AWO Refugium, wie die Unterkunft der Arbeiter-Wohlfahrt heißt, hängen deshalb Lebensmittel in Plastiktüten aus den Fenstern, damit sie bei niedrigen Temperaturen draußen gekühlt werden.

15,99 Quadratmeter misst das neue Zuhause von Joseph Bonkoungou. Sein Zimmer in der Erstaufnahmeeinrichtung im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist offenbar mit deutscher Gründlichkeit vermessen. Keinen Zentimeter zu viel gibt das Schild an der Tür an, die seinen Raum vom Gang und den vielen anderen Containerräumen trennt.

Er und Hunderte andere sind jetzt wieder in Container-Heimen untergebracht, die eigentlich schon stillgelegt worden waren. Das zeigt das Platzproblem, das sich in Berlin im vergangenen Jahr zugespitzt hat: Auf fast 13.000 haben sich die Asylanträge in der Hauptstadt 2021 im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt. Gleichzeitig stieg die Zahl der Geflüchteten , die in Unterkünften des Landesamts für Flüchtlinge (LAF) leben, im vergangenen Jahr um gut 13 Prozent auf über 21.000. Aktuell sind 98 Prozent der Plätze in den 89 LAF-Heimen belegt, teilt das Landesamt dem rbb auf Anfrage mit. "Es ist eng" – so drückt es eine Sprecherin aus.

Beschweren will sich Joseph Bonkoungou aber auf keinen Fall. Der 37-Jährige ist aus Burkina Faso geflüchtet. In dem afrikanischen Land sind über eine Million Menschen vor Terror und Gewalt auf der Flucht. Bonkoungou ist dankbar, in Berlin überhaupt eine Unterkunft zu haben. "Ich wünsche mir, dass Deutschland mir eine Chance gibt, damit ich mich hier integrieren kann. Ich möchte einen Beitrag leisten, die Sprache lernen und arbeiten", sagt er in seiner Muttersprache Französisch.

Viel Luft nach oben ist also nicht mehr. Deshalb ist in dieser Woche das Tempohome auf dem Tempelhofer Feld mit 280 Plätzen wiedereröffnet worden. Auch das Containerdorf in der Groscurthstraße in Pankow steht vor der Reaktivierung. Zusätzlich werden noch im 1. Quartal drei neue Mobile Unterkünfte (MUF) fertig – zwei in Charlottenburg-Wilmersdorf und eine in Treptow-Köpenick. Bis Ende dieses Jahres rechnet das Landesamt für Flüchtlinge damit, dass bis zu 27.000 Plätze in neuen und alten landeseigenen Unterkünften belegt sein könnten.

"Wir haben seit dem letzten Jahr wieder eine neue Dynamik im Fluchtgeschehen", sagt die LAF-Sprecherin Monika Hebbinghaus dem rbb. Deshalb steigen die Zahlen jetzt wieder – wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau als in der Flüchtlingskrise ab 2015. Doch letzten November war der Druck durch die Ankömmlinge bereits so groß, dass Jyoti Chakma eine regelrechte "Hauruck-Aktion" starten musste, wie er sagt. Er ist Einrichtungsleiter des AWO-Refugiums am Hausvaterweg.