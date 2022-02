Nach einem Angriff auf eine 17-Jährige in Berlin will die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey mit der Jugendlichen reden. Sie habe ihr einen Brief geschrieben, in dem sie Solidarität und Erschütterung über das Geschehene zum Ausdruck bringe, teilte die SPD-Politikerin am Freitag auf ihrer Facebook-Seite mit. "Ich habe ihr ein persönliches Treffen mit mir angeboten, um über das Geschehene und das, was die Landesregierung aus ihrer Sicht tun kann, zu sprechen."