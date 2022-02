Rücktritt von Antje Kapek - Von der Sucht nach Politik und dem kalten Entzug

Do 24.02.22 | 21:19 Uhr | Von Thorsten Gabriel

Audio: Inforadio | 25.02.2022 | Thorsten Gabriel | Bild: dpa/Annette Riedl

Mit einer emotionalen persönlichen Erklärung hat sich die zurückgetretene Berliner Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek im Abgeordnetenhaus von ihrem Posten verabschiedet. Ungewöhnlich herzliche Worte gingen dabei auch in Richtung Opposition. Von Thorsten Gabriel

Antje Kapek gehört zu jenen, denen der politische Journalismus gern das Etikett "streitbar" anklebt. Eine, für die Politik auch Droge ist: 16-Stunden-Tage, Sieben-Tage-Wochen. Sie sei "voll und ganz Politikjunkie", sagt sie in den vollbesetzten Plenarsaal hinein. Dort ist es an diesem Donnerstagnachmittag für einen kurzen Augenblick ganz still geworden. Am Pult steht eine, die nicht nur von ihrer Politiksucht berichtet, sondern auch vom kalten Entzug. "Die Vorstellung, mit einem Mal von Tempo 1.000 auf totalen Stillstand runterzuschalten, die macht mir eine Höllenangst." Doch genau das hat Antje Kapek zwei Tage zuvor getan, weil es am Ende nicht mehr anders ging: Rücktritt von allen Ämtern, von jetzt auf gleich, "weil ich erschöpft bin. Und weil es Menschen gibt, die ich liebe und die mich sehr brauchen."

Zur Person Antje Kapek ist Ur-Berlinerin. Die 45-Jährige wurde in Kreuzberg geboren, machte ihr Abitur in Schöneberg und studierte an den Berliner Universitäten. In ihrem Heimatbezirk Friedrichshain-Kreuzberg begann sie ab 2005 ihre Karriere bei den Grünen, zunächst in der Bezirksverordneten-versammlung. Seit 2011 sitzt sie im Abgeordnetenhaus, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen war sie ab 2012.

Kapek: Gelernt, körperliche und emotionalen Bedürfnisse zu unterdrücken

Familie, Beziehungen, Freundschaften – wer Politik ernsthaft betreibt, muss all das hinten anstellen, sagt die 45-Jährige. Den Abgeordneten vor sich erzählt sie damit keine Neuigkeit. Eine solide Work-Life-Balance ist im politischen Betrieb immer noch nicht machbar. Wer sich darüber beklagt, dem wird oft vorgehalten, schließlich ein privilegiertes Leben zu führen. Das stimmt zwar, doch dass Entscheidungen, die von Menschen getroffen werden, die chronisch übermüdet sind und wie in einem Rausch leben, nicht immer die besten sind, lässt sich auf allen politischen Ebenen ablesen. Es gibt kaum Politikerinnen und Politiker, die das offen zugeben würden. "Die meisten von uns haben gelernt, ihre körperlichen und auch ihre emotionalen Bedürfnisse zu unterdrücken. Dass das auf Dauer nicht gesund ist, wissen wir alle", sagt Kapek und gibt den Parlamentskolleginnen und -kollegen mit auf den Weg: "Gute Politik kann man nur machen, wenn es einem selbst auch gut geht." Doch das Reden über die eigenen Grenzen ist noch immer weitgehend ein Tabuthema im politischen Betrieb.

"Lieber Sebastian, Ich bin gerade bei dir manchmal übers Ziel hinausgeschossen"

Wie sehr sich Kapek in den vergangenen zehn Jahren ins politische Geschäft reingehängt hat, zeigt auch ihre gute Vernetzung in unterschiedliche politische Richtungen. Ganz unvermittelt wendet sie sich persönlich an ihre Amtskolleginnen und -kollegen in den anderen Fraktionen. Nach zehn Jahren als Fraktionsvorsitzende ist sie mit allen per Du. "Lieber Sebastian!", wendet sie sich für manche überraschend zuerst an FDP-Fraktionschef Czaja. "Ich weiß, Politik ist manchmal hart im Ton und ich mit meiner berühmten Berliner Schnauze bin gerade bei dir manchmal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen." Sollte sie ihm je ernsthaft auf die Füße getreten sein, hoffe sie, dass er wisse, wie es gemeint war. "Es war gemeint voller Anerkennung für deinen Witz, deine Beharrlichkeit, für deine Entertainmentqualitäten – und vor allem für die Tatsache, dass manchmal der Fraktionsvorsitzende der kleinsten Fraktion in diesem Hause der wahre Oppositionsführer war", schmeichelt sie dem Liberalen.

imago images/Inga Kjer Berliner Abgeordnetenhaus - Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek tritt zurück Erst im Januar wurde Antje Kapek als Co-Fraktionsvorsitzende der Berliner Grünen wiedergewählt - jetzt hat sie das Amt unerwartet niedergelegt. Sie sprach von gesundheitlichen und privaten Gründen.

Cuba-Libre-Trinken und Doppelkopf-Spielen mit dem CDU-Fraktionschef

Dem "wahren Oppositionsführer" schiebt sie dann allerdings schnell noch ein "Früher!" hinterher. Denn nun wendet sie sich an den noch jung im Amt befindlichen CDU-Fraktionsvorsitzende Wegner: "Lieber Kai, Wir kennen uns schon so lange." Sie habe sich "wirklich richtig darauf gefreut, mit dir Politik aus der ersten Reihe zu machen", verkündet sie ihm. Und wer will, darf da auch hineininterpretieren, dass damit nicht nur die erste Reihe im Parlament gemeint war, sondern dass die Grüne nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün auch einer Koalition mit Wegners CDU nicht ganz abgeneigt gewesen wäre. Aber das bleibt Spekulation. "Jetzt bleibt nur eins: Ich muss dich leider daran erinnern, dass wir noch zwei Verabredungen haben, eine zum Cuba-Libre-Trinken und eine zum Doppelkopf", gibt sie Wegner noch augenzwinkernd mit. Noch emotionaler wird es, als sie danach die Fraktionschefinnen und -chefs der eigenen Koalition anspricht und am Schluss vor allem ihre eigene grüne Teamkollegin Silke Gebel. "Du bist die beste Co-Vorsitzende, die ich mir jemals hätte erträumen können." Die beiden sind sich eng freundschaftlich verbunden, was im Politikbetrieb, selbst innerhalb von Parteien, keine Selbstverständlichkeit ist. Auch ihrer eigenen Fraktion dankt sie, selbst wenn die es ihr nicht immer leicht gemacht hat. Ihrem Nachfolger wünscht sie, "wer immer das auch sein mag: Good Luck! Zieh dich warm an!" und erntet dafür Lacher.

Das Parlament zollt Kapek Respekt

Der Abschied fällt Antje Kapek sichtlich schwer, auch wenn sie ihr Abgeordnetenmandat behalten wird. Erstmal ist eine Atempause angesagt. Aber gerade mit ihrem letzten Auftritt hat die Grünen-Politikerin noch einmal ein kleines Lehrstück hingelegt. Ihre Rede zeigte vor allem eines: Mag Politik auch Menschen über alle Maßen verschleißen – der Politik-Alltag könnte ein großes Stück leichter und womöglich sogar effektiver sein, wäre der Umgangston – bei allem Streit in der Sache – ein Stück freundlicher und wertschätzender. Wie es gehen kann, hat sie vorgemacht. Daran erinnert auch Parlamentspräsident Dennis Buchner nach Kapeks Worten. Das Parlament zollt der Kreuzberger Grünen am Ende außergewöhnlichen Respekt – quer durch alle Fraktionen, außer der AfD - mit Standing Ovations.

Sendung: Inforadio, 25.02.2022, 6 Uhr