Die Zahl der Lehramtsabsolventen an den Berliner Hochschulen ist geringer als geplant. Das geht aus der Antwort der Wissenschaftsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervor. Somit werde das in den Hochschulverträgen verabredete Ziel von 2.000 Masterabschlüssen jährlich verfehlt, kritisierte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch. Rund 900 Lehramtsabsolventinnen und -absolventen zählten die Hochschulen nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr. 910 waren es im Jahr 2018, rund 670 im Jahr davor. "Angesichts des drastischen Lehrkräftemangels kann es sich Berlin nicht länger leisten, die Lehrkräftebildung so zu vernachlässigen, wie es die jüngsten Zahlen erneut bestätigen", erklärte die GEW-Landesvorsitzende Martina Regulin.

Auch die Berliner Linksfraktion im Abgeordnetenhaus sieht die Gefahr, dass sich der Lehrkräftemangel noch verschärft. "Wir brauchen jede einzelne Lehrkraft an den Berliner Schulen, denn der Lehrkräftemangel ist nach wie vor eklatant hoch", sagte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Franziska Brychcy. "Hier sind die Berliner Hochschulen in der Pflicht: Sie müssen die Studierenden erfolgreich zum Abschluss begleiten, auch und gerade in der Pandemie."

Die Zahl der Absolventen von Lehramtsstudiengängen für weiterführende Schulen ist nach den offiziellen Daten in den beiden Corona-Jahren zurückgegangen. So machten im vergangenen Jahr 599 Studierende ihren Masterabschluss im Studiengang für das Lehramt an Integrierten Sekundarschulen und Gymnasien. 2020 waren es 555, 2019 noch 655 und im Jahr davor 705, wie die Linksfraktion am Mittwoch mitteilte.



Beim Lehramt für berufliche Schulen sank die Zahl der Abschlüsse im gleichen Zeitraum von 65 auf 44. Bei den Grundschulen dagegen stieg sie von 140 auf 255.