Hintergrund zur Rigaer Straße 94 - Räumungsklage gegen die "Kadterschmiede" - eine juristische Odyssee

Mo 07.02.22 | 14:11 Uhr

Bild: dpa/Paul Zinken

Über Jahre schien die "Kadterschmiede", eine Kneipe im Hinterhof des teilbesetzten Hauses in der Rigaer Straße 94, die Räumungsversuche der Eigentümerfirma abwehren zu können. Doch letztes Jahr drehte sich das Blatt. Eine Chronik von Efthymis Angeloudis

Der schier endlose Rechtsstreit zwischen der Eigentümerin der Rigaer Straße 94 und dem Verein "Freunde der Kadterschmiede e. V." geht weiter. Eine Entscheidung wurde auch am Montag bei der mündlichen Verhandlung nicht gefällt. Die Parteien gaben an, über den Vorschlag des Gerichts einen Vergleich zu schließen, nachzudenken. Was zuvor geschah:

Ein erster Versuch im Juni 2016 scheiterte. Der damalige Innensenator, Frank Henkel (CDU), hatte ein Großaufgebot der Polizei ins Haus geschickt, um Bauarbeiter bei ihren Arbeiten zu schützen. Das Berliner Landgericht wertete das allerdings als rechtswidrige Räumung ohne Räumungstitel.

Räumung ohne Räumungstitel

So wie Innensenator Henkel ging aber auch die Berliner Polizei davon aus, dass der Einsatz rechtmäßig war, auch wenn es keinen Räumungstitel gab: "Der rechtmäßige Eigentümer des Hauses braucht natürlich keinen Titel, um seine Räume zu betreten. Das haben wir als Einschätzung so vorgenommen", erklärte ein Sprecher damals im rbb. Eine völlig andere Einschätzung hatte der Berliner Rechtsanwalt Reiner Geulen vorgenommen: Sobald Räume länger als einige Tage von Menschen genutzt würden, müsse es einen Räumungstitel geben. Auch dann, wenn die Nutzung nicht legal war: "Man braucht immer einen Räumungstitel. Der Vermieter oder Eigentümer muss den Nutzer verklagen, sofern es ein länger bestehendes Nutzungsverhältnis gibt", erklärte Geulen ebenfalls im rbb.

2016: Gericht gibt Verein recht

Daraufhin entschied das Landgericht in einem Eilverfahren, dass der Verein "Freunde der Kadterschmiede" zu Unrecht aus dem Szenetreff im Erdgeschoss des Hauses gezwungen wurde. In der mündlichen Verhandlung stellte die Richterin fest, dass der Hauseigentümer vor dem Polizeieinsatz am 22. Juni 2016 weder einen Räumungstitel vorgelegt noch einen Gerichtsvollzieher bei der Vollstreckung mitgebracht hatte. Damit sei das Vorgehen des Eigentümers, der Lafone Investments und der Polizei rechtlich nicht gedeckt gewesen, so die Richterin. Laut Urteil hatte der Eigentümer keinen Räumungstitel eines Gerichts. Der wäre nötig gewesen, weil die Kneipenbetreiber die Räume zwar ohne Vertrag, aber schon länger als ein Jahr nutzten. Das Gericht hatte aber darauf hingewiesen, dass der Fall im Hauptsacheverfahren wegen des fehlenden Mietvertrags anders bewertet werden könnte.

Die drei Direktoren und die "stumme" Firma

Kurze Zeit später reichte die Lafone Investments Limited eine Räumungsklage ein, doch diese scheiterte an Formalitäten. Die anonym agierende Immobilienfirma war gezwungen, für den Prozess einen Firmendirektor zu benennen, was sie auch tat. Doch der Direktor trat zurück, kurz nachdem die Räumungsklage eingereicht war. Der Anwalt der Firma kam dann zwar zum Prozess im Februar 2017, doch konnte er die Firma nicht vertreten, weil er die nötige Vollmacht nicht hatte. Er gab an, sie sei ihm bei einem Einbruch in die Kanzlei gestohlen worden. Das Landgericht verkündete ein Versäumnisurteil, gegen das die Kläger dann Einspruch einlegten. Ein zweiter Firmendirektor wurde benannt. Er verstarb jedoch kurze Zeit später und der Prozess zog sich weiter hin. Im Februar 2018 meldete sich die Immobilienfirma dann erneut beim Berliner Landgericht. Sie habe nun einen dritten Direktor benannt, der Rechtsstreit könne fortgesetzt werden. Der Anwalt des Vereins "Freunde der Kadterschmiede", Lukas Theune, ging jedoch davon aus, dass kein Räumungstitel zustande komme: "Die Firma versteckt sich, ist für die Mieter nicht ansprechbar und hat ihre Gerichts- und Anwaltskosten und andere Schulden nicht gezahlt. Meine Mandantschaft geht deshalb nach wie vor davon aus, dass die Lafone Investments Limited nicht klagebefugt ist", so Theune 2018.



Wem gehört das Haus?

Der deutsche Anwalt der englischen Investmentgesellschaft, der das Haus gehören soll, konnte auch in diesem Prozess - wie schon mehrfach zuvor - nicht nachweisen, wer eigentlich der Chef der Immobiliengesellschaft ist. Damit hatte auch er im Prozess keine ausreichende Legitimation. Die Klage der englischen Limited wurde abgewiesen - und das, obwohl der "Kadterschmiede"-Verein die Räume seit Ende 2013 ohne Mietvertrag nutzt. Trotzdem beteuerte der Anwalt des mutmaßlichen englischen Eigentümers der Rigaer Straße 94 damals, dass man bereit sei, jederzeit eine Nutzungsvereinbarung für die Räume der "Kadterschmiede" abzuschließen. Der Anwalt der "Kadterschmiede", Theune, zweifelte daran: "Wir wissen überhaupt nicht, wer der wahre Eigentümer ist. Der wahre Eigentümer versteckt sich. Der angebliche Geschäftsführer war heute ins Gericht geladen, sein persönliches Erscheinen war angeordnet. Und wieder ist er nicht erschienen." Auch 2019 wies eine Zivilkammer des Landgerichts Berlin eine erneute Räumungsklage des Hauseigentümers als unzulässig ab. Bereits in der kurzen mündlichen Verhandlung hatte der Vorsitzende Richter Holger Thiel deutlich gemacht, dass keine ausreichende Prozessvollmacht für den Anwalt vorliege. Die Vollmacht entspreche nicht deutschen Anforderungen. Der Kläger-Anwalt konnte wieder keinen entsprechenden Gesellschafterbeschluss vorlegen.

Plötzlich dreht sich das Blatt

2021 dreht sich allerdings das Blatt. In einem Eilverfahren hatte die britische Lafone Investments beantragt, dass die Bewohner einem von der Gesellschaft beauftragten Sachverständigen Zugang gewähren müssten. Das Kammergericht gab diesem Antrag nun statt. In dem jahrelangen Streit um das teilbesetzte Haus war diese Entscheidung für die Eigentümergesellschaft ein wichtiger Etappensieg. Denn das Gericht erkannte die für die Lafone agierenden Rechtsanwälte in der Entscheidung erstmals als Vertretungsbevollmächtigte an. In einem anderen Verfahren, in dem es um die Räumung von Teilen des Gebäudes geht, hatte das Berliner Landgericht die Vertretungsbevollmächtigung aufgrund der komplexen Gesellschaftsstruktur der Eigentümergesellschaft dagegen nicht anerkannt. Das Berliner Verwaltungsgericht entschied zudem, dass dem Gutachter bei seiner Prüfung in dem Gebäude Polizeischutz zu gewähren sei. Der damalige Innensenator Andreas Geisel hatte diese Entwicklung begrüßt. Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtes gebe es nun die Rechtssicherheit, die er seit langem gefordert habe.

Räumungsklage in der Schlussgeraden?

Ein für April 2021 angesetzter Prozess um die mögliche Räumung der "Kadterschmiede" war wegen eines Befangenheitsantrages gegen die Richterinnen und Richter zunächst aufgehoben worden. Dieser war zustande gekommen, weil die Richterin einem vorherigen Antrag nicht stattgegeben hatte. Der Anwalt des Vereins "Freunde der Kadterschmiede" hatte argumentiert, dass die in Großbritannien eingetragene Lafone Limited durch den Brexit ihren Status in Deutschland verloren habe. Die Richterin habe darüber aber nicht entscheiden wollen, so Theune. Doch das Kammergericht wies die Beschwerde des Anwalts zurück. Damit konnte das Landgericht die Räumungsklage gegen die Kadterschmiede verhandeln. Nach dem Vorschlag Anfang Februar 2022, einen Vergleich zu schließen, will das Gericht am 21. März 2022 entscheiden, wie es in der Sache weitergeht.

