Leona (Heiligensee) Berlin Mittwoch, 23.02.2022 | 15:32 Uhr

Ich hätte auch gerne ein Elektro-Smart gekauft, aber wo aufladen? Auf dem Parkplatz der Firma nicht möglich, zu Hause steht er in der Tiefgarage der Eigentümergemeinschaft - bevor wir dort als Mieter eine Ladesäule installieren dürfen fällt im Sommer ein Meter Neuschnee. In der Straße vor dem Haus weit und breit keine öffentliche Lademöglichkeit. Von der nächsten laufe ich also nach Arbeit 38 Minuten nach Hause, um dann nachts wieder 38 Minuten dorthin zu laufen und ihn abzuholen. Ja, klar. Also wurde es wieder ein Verbrenner, und auch der nächste wird kein E-Auto, solange sich an den Lademöglichkeiten nichts ändert. So sieht die Realität aus.