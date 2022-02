Brandenburger Verkehrsminister will Zugverkehr ausbauen

Mehr Verbindungen in zwei Netzen

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) möchte in manchen Regionen den Takt der Zugfahrpläne verdichten, eine höhere Qualität in den Zügen erreichen und die Bahnhöfe attraktiver machen. Das sei vor allem im Blick auf die Verkehrswende und das Ziel der Klimaneutralität wichtig, sagte Beermann dem rbb am Montag.

Konkret strebe er an, dass mit dem Fahrplanwechsel im Dezember in den Netzen Elbe-Spree und Lausitz rund 30 Prozent mehr Zugverbindungen angeboten werden. Geplant seien neue, moderne Züge mit mehr Sitzplätzen und einem verbesserten WLAN-Angebot. An sich sei das Land beim öffentlichen Nahverkehr aber gut aufgestellt, betonte Beermann.