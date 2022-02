"Müde, ungläubig und überglücklich" — so beschreibt der 24-jährige Lucas Halle (SPD) am Morgen nach der Wahl zum neuen Bürgermeister von Zehdenick seine Gefühlslage. Am Montag machte er sich pflichtbewusst auf den Weg zur Hochschule der Polizei in Oranienburg, um "den Schreibtisch aufzuräumen". Der gelernte Verwaltungsfachmann arbeitete hier in den vergangenen Jahren als Personalsachbearbeiter. Doch das ist nun Geschichte: Jetzt rückt er als jüngster hauptamtlicher Bürgermeister Deutschlands auf den Chefsessel seiner Heimatgemeinde.



Lucas Halle hat klare Vorstellungen von seinem neuen Job. Seine erste konkrete Amtshandlung soll die Wiederbelebung des großen Zehdenicker Frühjahrsputzes sein. "Das wäre eine gute Gelegenheit, für mehr Sauberkeit in der Stadt zu sorgen und die Bürger auch für ein gemeinsames Engagement zu aktivieren", sagt er. Ansonsten will er im ersten halben Jahr seiner Amtszeit die Probleme der Kleinstadt "mal in Gänze erfassen". Dazu soll nun eine Prioritätenliste erstellt werden und aufzeigen, was dringend getan werden müsse.