Zehdenick wählt einen neuen Bürgermeister - Neuer Jugendstil an der Havel?

Sa 12.02.22 | 08:22 Uhr | Von Karsten Zummack

rbb/Karsten Zummack Audio: Antenne Brandenburg | 09.02.2022 | Karsten Zummack | Bild: rbb/Karsten Zummack

Die Gemeinde Zehdenick wählt am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Der parteilose Einzelbewerber Marco Dülgerow tritt gegen Lucas Halle (SPD) an. Der 24-Jährige könnte Deutschlands jüngster hauptamtlicher Bürgermeister werden. Von Karsten Zummack

Zwei Apotheken, zwei Bäcker, Gaststätten, eine Sparkasse: Rund um ihren Marktplatz können die Zehdenicker zumindest das Nötigste erledigen. Vor dem apricotfarbenen Rathaus hat an diesem Vormittag zudem ein Fleischerwagen halt gemacht. Und tatsächlich pulsiert durchaus normales Kleinstadtleben. Gleichzeitig ist Zehdenick umgeben von viel Grün, liegt direkt an der Havel. So manch einen Zuzügler begeistert gerade diese Mischung. Doch viele der Passanten, die an diesem Tag unterwegs sind, wünschen sich neue Impulse für die Gemeinde. "Sehen Sie, dass hier in den vergangenen Jahren etwas verändert wurde? Nüscht!", kritisiert ein Zehdenicker. Es sei ein bisschen zu still, pflichtet ihm eine Frau bei. Andere wünschen sich mehr Bekleidungsgeschäfte und eine Erneuerung der Bürgersteige.

Rücktritt nach viel Kritik

In Zehdenick hat sich in den vergangenen Jahren viel Frust angestaut. Nicht wenige machen dafür Bert Kronenberg verantwortlich. Erst im Juni 2019 hatte er die Stichwahl für sich mit gut 77 Prozent der Stimmen entschieden. Als Parteiloser war er damit eigentlich für acht Jahre zum Bürgermeister gewählt worden. Doch das Glück währte nicht lange. Recht schnell warfen die Stadtverordneten ihm vor, seine Arbeit zu langsam und nicht ausreichend effektiv zu machen. Nachdem das Kommunalparlament Kronenberg im vergangenen September fraktionsübergreifend das Misstrauen aussprach, räumte er freiwillig den Posten. Damit kam er einer Abwahl zuvor.

Kandidat verspricht jungen, frischen Wind für die Stadtpolitik

Nur wenige Wahlplakate deuten darauf hin, dass sich ein Wechsel an der Stadtspitze anbahnt. Vor dem Rathaus hängt eines mit dem Konterfei von Lucas Halle. Der 24-Jährige mit moderner Kurzhaarfrisur tritt für die SPD an. Als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und ehemaliger Fußballer des SV Zehdenick scheint er in seiner Heimat gut vernetzt.

Lucas Halle (SPD)

Beruflich arbeitet er als Sachbearbeiter an der Hochschule der Polizei. Mit Verwaltung also kenne er sich bereits aus, so Halle. "Es kann ein Vorteil sein, dass man auch mal die etwas unorthodoxeren oder nicht ganz so erprobten Lösungsmethoden auf dem Schirm hat", sagt der Sozialdemokrat mit Blick auf sein Alter. Es sei auch an der Zeit, dass die jüngere Generation Verantwortung übernimmt. Lucas Halle sprüht also vor Selbstbewusstsein. Jetzt könnte er Deutschlands jüngster hauptamtlicher Bürgermeister werden. Sollte ihm das gelingen, will er als erste Amtshandlung den Frühjahrsputz in Zehdenick wiederbeleben. Ansonsten würde es innerhalb des ersten halben Jahres darum gehen, die Probleme in Gänze zu erfassen und eine Prioritätenliste zu erstellen. Der 24-Jährige verspricht einen Aufbruch für Zehdenick.

Marco Dülgerow (parteilos) | Bild: rbb/Karsten Zummack

Einzelbewerber will Bau-Offensive

Aufbruch hat auch sein Konkurrent im Sinn. Der 51-jährige Marco Dülgerow ist in Zehdenick aufgewachsen. Inzwischen arbeitet er als selbstständiger Immobilienvermittler in der Gemeinde. Ein Thema, das ihn auch politisch umtreibt. Sein wichtigstes Anliegen ist nach eigener Aussage ein umfangreiches Baulandprogramm für alle 13 Ortsteile und die Kernstadt. Dadurch sollen neue Baulandparzellen geschaffen werden, unter anderem für die Ansiedlung von Zuzüglern aus Berlin und dem Umland. "Es besteht eine exorbitante Nachfrage nach Immobilien derzeit. Man sollte dieses Glück mitnehmen als Kommune", sagt Düllgerow. Er will Zehdenick also im Fall eines Wahlsiegs kräftig wachsen lassen. Den Umgang mit seinem jungen Widersacher im Wahlkampf bezeichnet der parteilose Kandidat als fair. In einem Wahlforum der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" [maz-online.de/Bezahlinhalt] bestätigte Marco Dülgerow am Dienstag auf Nachfrage übrigens, dass er an Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen teilnimmt. "Ich halte es nicht für richtig, dass man sich vier Mal in einem Jahr die Adern vollspritzen lässt", sagte er mit Blick auf die Corona-Impfungen.

Halle oder Dülgerow?

Wer neuer Bürgermeister von Zehdenick wird, darüber entscheiden am Sonntag etwa 11.500 Wahlberechtigte. Es treten zwar nur zwei Bewerber an. Doch der Sieger darf sich noch nicht automatisch als neues Gemeindeoberhaupt fühlen, er müsste auch die Stimmen von mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten auf sich vereinen. Sollte dieses Quorum verfehlt werden, könnte es am 6. März einen zweiten Wahlgang geben.

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.02.2022,15:12 Uhr