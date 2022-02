Bundesversammlung - Wer aus Berlin und Brandenburg den Bundespräsidenten wählt

Sa 12.02.22 | 08:21 Uhr

dpa/K. Nietfeld Audio: Studio Frankfurt | Magdalena Dercz | Bild: dpa/K. Nietfeld

Am Sonntag wird der neue Bundespräsident gewählt. Neben Politiker:innen aus Bundestag und Länderparlamenten sind speziell geladene Gäste in der Bundesversammlung dabei. Eine Auswahl der mehr (oder weniger) bekannten Gesichter.

Mit genau 1.472 Teilnehmern ist die Bundesversammlung die größte parlamentarische Zusammenkunft des Landes - so groß, dass man aus Pandemiegründen dieses Mal ins benachbarte Paul-Löbe-Haus ausweichen muss. Ihr einziger Zweck: die Wahl des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin, im Normalfall alle fünf Jahre. Eingeladen zur Wahl sind neben den aktuell 736 Bundestagsabgeordneten auch 736 Teilnehmer:innen, die von den Parlamenten der Bundesländer ernannt werden. Hier nutzen die Parteien in der Regel die Chance, nicht nur Lokalpolitiker:innen, sondern vor allem auch Personen der Gesellschaft in die Bundesversammlung zu entsenden - als Würdigung ihrer Arbeit, aber auch als politisches Aushängeschild und Statement in eigener Sache.

Helden der Corona-Krise

So dürfte es kaum überraschen, dass die Berliner Grünen Deutschlands bekanntesten Virologen nominiert haben: Christian Drosten. Dass der Leiter der Virologie an der Charité den Bundespräsidenten mitwählen würde, war zu erwarten im Jahr drei der Corona-Pandemie. Die Fraktion der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus verband die Nominierung allerdings auch mit einer klaren Botschaft: "Mit der Entsendung Drostens wollen wir ein Zeichen setzen gegen die verleumderischen Angriffe auf Wissenschaftler*innen", teilten die beiden Fraktionschefinnen Silke Gebel und Antje Kapek mit.

Der Berliner Virologe Christian Drosten

Drosten wird in der Delegation aus Berlin und Brandenburg auf andere Mitstreiter von der "Corona-Front" treffen. Die Linke hat Bianca Hoff, eine Hygiene-Fachkraft aus den Ruppiner Kliniken in Neuruppin, und Ricardo Lange, einen Berliner Intensivpfleger und Buchautor, für die Bundesversammlung nominiert. Dazu gesellt sich Robert Kenzler, der Leiter des Pflegerischen Bereichs im Potsdamer Bergmann-Klinikum, der von der SPD nominiert wurde. Während Hoff noch gar nicht und Kenzler bislang nur lokal medial bekannt sind, ist Lange mit seinen eindrücklichen und teils erschütternden Berichten aus der Intensivpflege eine der wichtigsten Stimmen seines Berufsstandes geworden. Dabei klagt er regelmäßig nicht nur die Missstände im Gesundheitswesen an, die durch die Corona-Pandemie offengelegt wurden, sondern konfrontiert auch die Öffentlichkeit mit der Realität von schwer erkrankten Covid-19-Patient:innen auf Intensivstationen.

Intensivpfleger Ricardo Lange | Bild: dpa/Jens Kalaene

Drag Queen Gloria Viagra mit dabei

Lange hat am eigenen Leib erlebt, wie tief die Pandemie und der Umgang damit die Gesellschaft gespalten hat. Von Corona-Leugnern, Impfgegnern und Fakenews-Verbreitern wurde er nach eigenen Angaben wiederholt angefeindet und bedroht. Für Schauspielerin Fritzi Haberlandt war diese Entwicklung ein Grund, bei den Grünen Mitglied zu werden. "Ich wollte nicht nur hilflos zugucken, wie so viele Menschen um mich herum anti­demokratischen Strömungen folgen", sagte Haberlandt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland [rnd.de]. Gemeint hat Haberlandt damit wohl indirekt auch ihren Kollegen Volker Bruch, mit dem sie in der ARD-Serie "Babylon Berlin" spielt. Bruch war Mitinitiator der umstrittenen Aktion "Alles dichtmachen", mit der die Pandemie-Maßnahmen kritisiert wurden.

Dragqueen Gloria Viagra | Bild: dpa/Britta Pedersen

Allerdings setzen die Parteien mit ihren Nominierungen nicht nur ein Zeichen in der Corona-Pandemie. Mit der Drag Queen Gloria Viagra schickt die Berliner Linke eine bekannte Aktivistin für die Rechte der LGBTQ-Community in die Bundesversammlung. Dabei dürfte es allerdings nicht nur darum gehen, etwas regenbogenfarbenen Glanz und Glitter zwischen die akkuraten Hosenanzüge und Sackos zu werfen: Gloria Viagra kann auch aus eigener Erfahrung über den Hass berichten, den homosexuelle und transsexuelle Menschen vor allem in den Sozialen Medien erleben.

Stimmen für mehr Diversität

Für mehr Diversität steht auch die von den Berliner Grünen nominierte Journalistin Ferda Ataman. Sie engagiert sich seit Jahren vor allem in der Medienbranche für mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Migrationshintergrund. Bei Radioeins vom rbb hört man sie regelmäßig mit Kommentaren zu Themen wie Diskriminierung und Integration. Darüber kann auch Ayşe Demir, die von den Linken nominiert wurde, viel erzählen. Die Vorstandssprecherin des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg ist allerdings auch als kritische Stimme innerhalb der muslimischen Gemeinschaft bekannt: 2015 zum Beispiel zeigte Demir einen Berliner Imam an, der die Vergewaltigung in der Ehe rechtfertigte. In Berlin kritisierte Demir zuletzt, dass dem neuen Senat keine Person mit Migrationshintergrund angehört - in einer Stadt, in der mehr als ein Drittel der Menschen ausländische Wurzeln haben.

Ayşe Demir vom Türkischen Bund Berlin-Brandenburg | Bild: dpa/Stephanie Pilick

Zwei Olympiasiegerinnen für Brandenburg

Wie immer bei einer Bundesversammlung sind auch Sportler:innen mit dabei – aus regionaler Sicht diesmal allerdings nur aus Brandenburg. Die Grünen haben die ehemalige Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen nominiert, wobei Steffens 18 Goldmedaillen (sowie neun Silber- und acht Bronzemedaillen) nicht der einzige Grund sein dürften. Steffen engagiert sich schon länger bei den Grünen, unter anderem für den Stopp des Oder-Ausbaus.

Noch sportlich aktiv ist dagegen Paracyclerin Jana Majunke, die im vergangenen Jahr zweimal Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann, und nun auf Einladung der SPD zur Bundesversammlung fährt. Die Cottbuserin ist zudem Trägerin des Silbernen Lorbeerblatts, Deutschlands höchster Auszeichnung für sportliche Erfolge. Schon eine Weile zurück liegt die sportliche Karriere von Marco Schulze. Der ehemalige Deutsche Meister und IFB-Titelträger im Halbmittelgewicht ist heute AfD-Politiker in Oberhavel. Auf Facebook präsentiert er sich als Kritiker der Pandemiemaßnahmen, Impf-Skeptiker und Fan von Hüpfburgen.

Frühere Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen

AfD schickt Vordenker der "Neuen Rechten"

Mit dem Virologen Drosten wird der impfskeptische Ex-Boxer Schulze vermutlich nur wenige Anknüpfungspunkte für Smalltalk am Rande der Abstimmung haben. Mit Erik Lehnert dagegen wohl schon eher: Er ist nämlich nicht nur AfD-Fraktionsmitarbeiter im Brandenburger Landtag, sondern auch Leiter des Instituts für Staatspolitik, einer Denkfabrik der "Neuen Rechten". Lehnert hat enge Verbindungen zum rechten Verleger Götz Kubitschek und dem rechtsextremistischen AfD-Politiker Björn Höcke. Sein Institut wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt - der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt spricht sogar von einem "gesichert rechtsextremistischen" Verein. Auch der schillernde Polit-Aktivist Carl-Wolfgang Holzapfel zählt zur AfD-Delegation. Einen Namen machte er sich als Kritiker des SED-Regimes in der ehemaligen DDR und Kämpfer gegen die Mauer. Wiederholt trat er in Hungerstreiks, in den 1960er Jahren wurde er dafür in der DDR verurteilt und inhaftiert. Die BRD kaufte ihn schließlich frei - und Holzapfel protestierte weiter gegen die DDR. 1989 legte er sich am Grenzübergang Checkpoint Charlie in einer spektakulären Aktion über den weißen strich, der die Grenze markierte. Allerdings stand Holzapfel politisch stets rechts - und rückte über die Jahre immer weiter an den Rand. Bereits in den 1970er Jahren setzte sich Holzapfel für die Freilassung des in Spandau inhaftierten Nazi-Kriegsverbrechers Rudolf Heß ein und drohte sogar mit einer Flugzeugentführung, später war er unter anderem jahrelang Mitglied des völkisch-rechtsextremen Witikobundes.

Erik Lehnert

"Arche"-Gründer Siggelkow und Obdachlosenhelfer Puhl

Deutlich weniger kontrovers ist das Engagement von Dieter Puhl, der von der SPD nominiert wurde. Puhl ist seit Jahrzehnten in der Obdachlosenhilfe aktiv, war unter anderem Leiter der Bahnhofsmission am Zoo, und wurde 2017 für seine Arbeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Genauso wie Bernd Siggelkow: der Pastor und Gründer des Kinderhilfsprojektes "Arche" wird von der CDU in die Bundesversammlung geschickt. Siggelkow kämpft seit Jahren für die Rechte vor allem benachteiligter Kinder. Zuletzt warf er der Politik immer wieder vor, in der Pandemie die Jüngsten der Gesellschaft zu vergessen, vor allem mit Blick auf Lockdowns und Schulschließungen.

Dieter Puhl

An der Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier besteht angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung kein Zweifel. Gegen den Amtsinhaber kandidieren für die Linke der Mediziner Gerhard Trabert (65) und für die AfD der Ökonom Max Otte (57), der Mitglied der CDU ist. Zuletzt hatten die Freien Wähler noch die Physikerin Stefanie Gebauer (41) nominiert.