Interview | DW-Intendant Peter Limbourg - "Das ist ein Anschlag auf die Pressefreiheit"

Fr 04.02.22 | 15:50 Uhr

imago-images/Sven Simon Audio: Inforadio | 04.02.2022 | Interview mit Peter Limbourg | Bild: imago-images/Sven Simon

Die Deutsche Welle darf in Russland nicht mehr senden – Russland reagiert damit auf das Sendeverbot für den Staatssender Russia Today in Deutschland wegen einer fehlenden Lizenz. Nach Ansicht von DW-Intendant Peter Limbourg ein Willkürakt.

rbb: Guten Tag, Herr Limbourg. Im Grunde handelt es sich mit Russland doch um einen medienrechtlichen Streit. Es geht um die fehlende Sendelizenz für den russischen Staatssender Russia Today Deutschland (RTD). Peter Limbourg: Ja, das ist der Anlass, den die russische Seite genommen hat, um dieses drastische Verbot von der Deutschen Welle in Russland auszusprechen. Dahinter verbirgt sich tatsächlich die fehlende Lizenz von RTD. Im Gegensatz zu RTD, mit dem wir uns nicht vergleichen, haben wir gültige Lizenzen in Russland seit 2005, um dort unser englisch- und deutschsprachiges TV-Programm zu senden, mit einem russischen Fenster drin. Die werden uns jetzt entzogen. Und ich bin gespannt, wie da eine juristische Begründung lauten soll. Aber das werden wir dann noch hören von der russischen Seite.

Deutsche Welle Die Deutsche Welle ist der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland. Das Haus ist öffentlich-rechtlich organisiert und Teil der ARD. Die Deutsche Welle wird aber nicht aus Rundfunkgebühren finanziert, sondern aus Steuergeldern.

Wie werten Sie das Verbot Ihres Hauses? Das ist ein Willkürakt und einen Anschlag auf die Pressefreiheit. Und wir werden damit so gut es geht umgehen. Das ist für unsere Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort arbeiten und jetzt entweder keine Beschäftigung in Russland mehr haben oder das Land verlassen müssen, ein herber Schlag. Und wir müssen schauen, dass wir das kompensieren. Wir haben natürlich, und das ist die gute Seite daran, eine sehr starke Redaktion in Bonn, die russischsprachige Programme, Online-Texte, Social-Media-Videos und TV-Programme produziert. Und ich gehe davon aus, dass wir weiter russisches Programm auch nach Russland senden werden - wie auch immer.

Wie konnte die Deutsche Welle bislang in Russland arbeiten? Wir konnten relativ frei arbeiten, unsere Korrespondenten sind gereist im Land. Wir haben mit vielen russischen freien Journalisten zusammengearbeitet und konnten daher eben auch ein umfassendes Bild aus Russland transportieren. Vor allen Dingen konnten wir Stimmen aus der Opposition und Stimmen aus der Regierung sammeln. Und das ist das, was glaube ich in Zukunft schwieriger wird. Aber wir werden uns weiter bemühen, eben diese Stimmen auch weiter in den russischen Markt hineinzutransportieren.

dpa/Marius Becker tagesschau.de - Sendeverbot für Deutsche Welle

Wie lange ist die Deutsche Welle schon in Russland vertreten? Sie sprachen eben von einer Lizenz seit 2005. Das Studio ist schon sehr viel länger dort, wir haben schon sehr viel länger eine Vertretung in Moskau. Spätestens seit den 90er-Jahren, also seit dem Fall der Mauer, sind wir dort stark präsent. Aber wir senden unsere TV-Programme eben auch über russischen Satelliten und über russische Kabelnetzbetreiber. Und das ist jetzt in Gefahr. Aktuell senden wir noch. Aber das wird sich sicherlich zeigen, dass demnächst wahrscheinlich auch diese russischen Kabelnetzbetreiber eine Aufforderung der russischen Behörden bekommen, uns abzuschaffen.

Sie wollen in Russland auf jeden Fall weiter senden und arbeiten. Geht das so einfach? Wir können natürlich über das Internet kommen und über die sozialen Medien. Wir werden das auch weiter machen, das tun wir ja bereits jetzt. Und wir werden schauen, auf welchen weiteren Wegen wir jetzt reinkönnen. Es ist noch ein bisschen zu frisch, um da große Ankündigungen zu machen. Aber wir wollen - und das meine ich ernst - nicht unser Programm reduzieren deswegen, sondern lieber verstärken.

Herr Limbourg, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Das Interview mit Peter Limbourg führte Heiner Martin für Inforadio. Dieser Text ist eine gekürzte und redigierte Version, das vollständige Gespräch können Sie oben im Beitrag als Audio hören.

Sendung: Inforadio, 04.02.2022, 09:10 Uhr