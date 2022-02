Der steht jetzt vor dem Gebäude und erklärt, die Villa Pempelfort solle ein Zuhause werden für Frauen in Not. "Wir sind kein Auffanghaus", sagt er, kein klassisches Frauenhaus für akute Notfälle also, "wir möchten gerne Menschen helfen, die hier auch dauerhaft bleiben." Das Haus soll eine Art große WG für bis zu fünf vor allem ältere Frauen werden, die sich dauerhaft in schwierigen Lebensumständen befinden - eine gewalttätige Beziehung, Armut oder Obdachlosigkeit zum Beispiel. "Für die Frauen kostet das nichts", sagt der Anwalt, "es ist absolut kostenfrei. Das kommt alles aus dem Vermögen der Stifterin." Und vom Bezirk, hofft er. Ab da wird die Geschichte kompliziert. Denn letzten Sommer, nachdem das Haus für rund 400.000 Euro saniert worden ist, hat Michael Maaser Stadt und Bezirke kontaktiert. Er möchte, dass sie helfen, finanziell und mit Kontakten zu möglichen Bewohnerinnen. Bisher ist von fünf Zimmern nur eines bewohnt.

Dass der Bedarf groß ist, bestätigt Kristin Fischer von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, BIG e.V. Sieben Frauenhäuser gebe es in Berlin, sagt sie. Insgesamt stünden so 422 Plätze zur Verfügung - die aber fast immer belegt sind. Für akute Fälle gebe es so nur selten freie Plätze.



Die Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen, die 2017 auch von der Bundesrepublik ratifiziert wurde, schreibe zudem für eine Stadt wie Berlin etwa doppelt so viele Notfallplätze vor. Es fehle vor allem an "Unterbringungsmöglichkeiten und Beratungsangeboten für Frauen in prekären Situationen, also für Frauen, die Gewalt erlebt haben und auch für obdachlose Frauen" - es fehle an sicheren Angeboten explizit für Frauen.



Insofern sei jedes zusätzliche Angebot willkommen. Auch solche, wie das in der Villa Pempelfort, das sich explizit nicht als akute, sondern als langfristige Unterkunft versteht.