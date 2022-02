Wohnungspolitik in Berlin - Kipping gegen weitere Privatisierung von städtischem Grund

Mi 09.02.22 | 14:10 Uhr

Mit mehr Ankäufen von Grundstücken durch das Land Berlin will Sozialsenatorin Kipping auf die Verdrängung ärmerer Menschen in Berliner Randgebiete reagieren. Die CDU sieht das Problem dagegen hausgemacht - und hat andere Vorschläge.

Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) will mehr gegen die Verdrängung ärmerer Menschen aus der Innenstadt tun. Man müsse darauf achten, "dass in ganz bestimmten Stadtteilen nicht nur Luxuswohnungen entstehen und dass städtischer Grund und Boden nicht mehr privatisiert wird", sagte Kipping am Mittwoch im Inforadio des rbb. Stattdessen müsse eher weiterer angekauft werden, um mehr Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

rbb//Jana Göbel Ende der "Berliner Mischung" - Arme Menschen werden zunehmend an den Stadtrand gedrängt Arm und Reich driften in Berlin immer weiter auseinander. Eine exklusive Datenerhebung von rbb24 Recherche belegt: Tausende Hartz IV-Empfänger sind aus dem Stadtkern an den Rand gezogen. Das setzt oft eine Abwärtsspirale in Gang. Von Jana Göbel, Ute Barthel und Sophia Mersmann

"Sozialpolitik kann abfedernd wirken"

"Wenn man eine gute soziale Durchmischung möchte, beginnt das mit einer entsprechenden Bodenpolitik und Stadtentwicklungspolitik", sagte Kipping. Sozialpolitik könne abfedernd wirken. Dazu gehöre konkret etwa die Entstehung neuer Stadtteilzentren, um in allen Kiezen und Nachbarschaften "attraktive Begegnungsorte" zu schaffen.



In Berlin hat die Verdrängung ärmerer Haushalte in die Außenbezirke stark zugenommen. Das belegt eine exklusive Datenauswertung der Redaktion rbb24 Recherche in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur. Danach lebten im Jahr 2020 in der Innenstadt 35.000 Hartz-IV-Empfänger weniger als 2007. Dagegen hat deren Zahl in den Außenbezirken um 28.000 zugenommen.

CDU fordert Aufstockungen und mehr Neubauten

Die Berliner CDU reagierte mit Kritik auf Kippings Äußerungen. Ihre Partei, die Linke, habe "mit der Verhinderung bezahlbarer Neubauwohnungen, mangelnder Förderung der Großsiedlungen sowie der Vergabepraktiken der städtischen Wohnungsbaugesellschaften diese Entwicklung in den letzten fünf Jahren maßgeblich mitverursacht", teilte der baupolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, am Mittwoch mit.



Der Anteil der WBS-Berechtigten müsse in den innerstädtischen Quartieren deutlich erhöht und in den außerstädtischen Wohnkomplexen deutlich reduziert werden, so Stettner weiter. Zehntausende Dachgeschossrohlinge stünden ungenutzt in der Innenstadt, deren Potential müsse für Wohnungen genutzt werden. “Innerstädtische Nachverdichtung durch Aufstockungen und Neubauten müssen forciert werden. Hierbei sind auch gerade eingeschossige, gewerbliche Bebauungen zusammen mit den privaten Eigentümern zu entwickeln“, so der CDU-Politiker. Sendung: Inforadio, 9. Februar 2022, 7:20 Uhr