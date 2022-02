Landrat Schmidt schickt Brief an Putin und lädt ihn nach Seelow ein

Der Landrat von Märkisch-Oderland hat dem russischen Präsidenten einen Brief geschickt. Zusammen mit dem Bürgermeister von Seelow wirbt er um Frieden - und lädt Wladimir Putin in die Gedenkstätte "Seelower Höhen" ein.

Die Weltgemeinschaft blickt aktuell auf Russland und die Ukraine. Ein Krieg wird befürchtet. Russische Truppen stehen an der ukrainischen Grenze und es wächst die Sorge, dass sich das Geschehen vor acht Jahren auf der Halbinsel Krim wiederholt. Diese wurde nämlich von Russland annektiert. Der Landrat von Märkisch-Oderland hat am Donnerstag einen Brief an die russische Botschaft in Berlin schickt. Der Adressat: Wladimir Putin.

"Wir haben unendliches Leid miteinander erlebt. Wir wissen auch, was es bedeutet, wenn Krieg stattfindet", sagte Schmidt dem rbb und erinnerte sich an die Schlacht um die Seelower Höhen am Ende des Zweiten Weltkrieges. Etwa 45.000 Soldaten verloren dabei ihr Leben. "Deshalb wollen wir verbal abrüsten", so Schmidt.

Den Frieden sichern, einen Krieg um jeden Preis vermeiden, Dialogbereitschaft zeigen: Das sind die Kernbotschaften des Briefs von Landrat Gernot Schmidt, und seinem Mitunterzeichner, dem Bürgermeister der Stadt Seelow, Jörg Schröder (beide SPD). Die Landesregierung habe im Voraus nichts von diesem offenen Brief gewusst. Man unterstütze aber alles, was dem Frieden dient, hieß es aus der Landesregierung.

Der Brief enthält keine Forderungen an den russischen Präsidenten, Wladimir Putin, – dafür eine Einladung. Putin sei zum 50. Jubiläum der Gedenkstätte "Seelower Höhen" in diesem Jahr herzlich willkommen.

Zum aktuellen Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze heißt es in dem Brief, man wolle sich gezielt gegen ein "weiteres Vorrücken der NATO nach Osten" einsetzen. Offensive Waffensysteme in unmittelbarer Nähe zur Russischen Föderation seien auszuschließen.

"In solchen Konflikten ist nicht nur einer Opfer und einer Täter, sondern es gibt oft eine Verkettung von Elementen der Hysterie, die dann zu einer schwierigen Situation führen kann. Das sollten wir alle vermeiden", sagte der Landrat Schmidt dem rbb. Es sei Zeit, Verständnis für die russische Seite zu zeigen. Im Brief taucht das Wort "Ukraine" nicht auf.

Der CDU-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Jan Redmann, bezeichnete auf Twitter den Brief als "peinliche Ergebenheitsadresse" an Putin. Er fragte, warum der Landrat die völkerrechtswidrigen Drohungen Russlands gegenüber der Ukraine unerwähnt lasse. "Wer die Gedenkstätte Seelow vor der Tür hat, sollte wissen, wohin Appeasement führt.", so Redman.