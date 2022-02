Der Mittlere Schulabschluss (MSA) in Berlin findet auch in diesem Schuljahr nicht mit schriftlichen Prüfungen statt. Das teilte die Bildungsverwaltung am Mittwoch mit. Stattdessen gibt es nach den Osterferien in Deutsch, Mathematik und der ersten Fremdsprache an festen Terminen sogenannte schriftliche Lernerfolgskontrollen mit zentralen Aufgaben. Die Änderungen gelten erst, wenn das Abgeordnetenhaus zustimmt, am Donnerstag kommt es zu einer Sitzung zusammen.

Laut des Terminplans schreiben die Schülerinnen und Schüler die Kontrollen in Deutsch am 26. April, in Mathematik am 28. April und in der ersten Fremdsprache am 4. Mai. Zudem sind Nachschreibetermine eingeplant.