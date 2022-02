Termin im Amt - Next Generation Bürgeramt

So 20.02.22 | 08:36 Uhr | Von Victor Marquardt

Der Kampf um einen Termin, fehlendes Personal: Die Berliner Bürgerämter sind berühmt-berüchtigt. Doch in einem Kreuzberger Amt läuft einiges anders. Hier wird der Nachwuchs ausgebildet. Von Victor Marquardt.

Wer im Warteraum eines Bürgeramtes Platz nehmen und gebannt auf die Anzeigetafel mit den aufgerufenen Nummern starren darf, hat es schon mal weit geschafft – und einen Termin bekommen. Das ist in Berlin bekannterweise gar nicht so einfach. Grundsätzlich ist die Beziehung zwischen Berlinern und ihren Bürgerämtern nicht gerade mit Liebe erfüllt. Man kann sogar so weit gehen und sagen: Es ist kompliziert. Nicht nur das ewige Warten auf freie Termine ist belastend, auch der persönliche Umgang mit den Kunden verdient häufig nicht gerade den ersten Preis für Bürgernähe und Freundlichkeit. Egal ob es um die Verlängerung des Reisepasses, des Personalausweises oder der Parkvignette geht, der Gang zum Bürgeramt ist nicht gerade der schönste Tag im Jahr.

Laut Google das beste Bürgeramt Deutschlands

Glück haben diejenigen, die einen Termin im Bürgeramt 2.0 in Kreuzberg ergattern können. Im Ausbildungsbürgeramt der Senatsverwaltung in der Schlesischen Straße arbeiten ausschließlich Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in Ausbildung - und das Amt wurde auf Google als das beste Bürgeramt Deutschlands bewertet. Tatsächlich findet sich solch ein Titel in Berlin. Wer hätte das gedacht? Karina Dittrich ist Auszubildende hier im Bürgeramt 2.0 und kann das positive Feedback bestätigen. Sie weiß auch, woher es kommt. "Wir sind ja noch am Anfang unserer Arbeitslaufbahn. Wir haben noch sehr viel Motivation und ich finde, das zeigt sich auch." Die Bürger seien oft überrascht, wie schnell die Bearbeitung funktioniere. Zudem glaubt Karina Dittrich, dass die Motivation für effizientes Arbeiten durch das positive Feedback und die daraus resultierende angenehme Atmosphäre in ihrem Bürgeramt noch größer werde.

Positives Feedback für effizientes Arbeiten

Die Auszubildenden durchlaufen verschiedene Praxisstationen, beispielsweise im Ordnungs-, im Sozial- oder eben hier im Bürgeramt. Karina Dittrich macht eine Sache aber ganz besonders Spaß: Der Bürgerkontakt. "Das ist was ganz anderes, als in den anderen Stellen davor." Dort hätte sie immer nur im Einzelbüro gesessen, doch hier könne sie mit so vielen verschiedenen Menschen kommunizieren und den Bürgern vor allem auch immer direkt helfen. Die Verantwortung, die man für das korrekte Ausstellen der Dokumente habe, gepaart mit dem Bürgerkontakt, mache am meisten Spaß. Die Motivation ist auf jeden Fall da. Doch wie sieht es mit der Effizienz aus? Tanja Matiske, ebenfalls Sachbearbeiterin in Ausbildung, sitzt direkt neben Ihrer Kollegin und wird gleich eine Kundin einbürgern. Mit der vorgegebenen Zeit, in der der Fall bearbeitet werden muss, komme sie gut klar. Das sei aber von Fall zu Fall unterschiedlich. "Ein Führungszeugnis geht schneller, andere Anträge dauern ein bisschen länger. Wir haben einen 12- bis 15-Minutentakt, und eigentlich ist alles in dieser Zeit machbar." Das würde man so in anderen Bürgerämtern wahrscheinlich nicht hören.

Im Bürgeramt 2.0 geht alles etwas schneller

Die Kundin, die die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen soll, muss gleichzeitig ihre ägyptische ablegen, weil Ägypten das so verlangt. Die Ausbürgerung, die damit verbundene Abgabe des Passes plus die Einbürgerung würden normalerweise etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber bereits nach sieben Minuten ist alles vorbei, und die Kundin ist deutsche Staatsbürgerin. Sie selbst wirkt auch etwas überrascht, dass jetzt alles so schnell ging.

Service-Tipp Beim Bürgeramt 2.0 kann man ganz normal online Termine buchen [berlin.de]. Allerdings: Auch hier ist derzeit meist alles augebucht. Nach Angaben des Bezirksamtes nehmen aber eine nicht unerhebliche Zahl der Kunden, ihren Termin nicht wahr, ohne ihn vorab zu stornieren. Was man machen kann: Anrufen oder persönlich vorbeikommen und fragen, ob es einen freien Termin gibt. Dann stünden die Chancen nicht schlecht.



Auch Tanja Matiske erinnert sich, dass viele Kundinnen und Kunden vorbeikämen und sich wunderten, wie schnell man einen Termin bekommen hätte und auch wie zügig die Bearbeitung verlaufen wäre. "Da freut man sich, dass man schon als Auszubildende so ein Feedback bekommt." Jede Woche würden sie und ihre Kollegen bei Google gucken, welche Bewertungen drinstehen, verrät sie. "Wenn jemand etwas Negatives geschrieben hat, dann fragt man sich schon, ob es wegen einem selbst war. Wenn etwas Positives drinsteht, freut man sich natürlich." Das motiviere einerseits und trage zudem zu einem guten Arbeitsklima bei.

Über 10 Jahre keine neuen Mitarbeiter

Mit Karina Dittrich, Tanja Matiske, ihren Kolleginnen und Kollegen wird seit 2015 hier im Bürgeramt 2.0 eine ganz neue Generation mit Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern ausgebildet. Zuvor seien zehn Jahre in ganz Berlin keine neuen Mitarbeiter angelernt worden, was zum Teil für den akuten Personalmangel in den Berliner Ämtern verantwortlich sei, sagt Paul Huwe. Er ist Leiter des Ausbildungsbürgeramtes und sei aber zuversichtlich, dass mit genug motiviertem und vor allem jungem Personal, diese große Lücke zumindest Stück für Stück geschlossen werden könne.

