Zurzeit laufen 64 Disziplinarverfahren gegen Beamtinnen und Beamte der Berliner Polizei wegen "politisch motivierter Dienstpflichtverletzungen". Diese Zahl teilte die Pressesprecherin der Berliner Polizei, Anja Dierschke, dem rbb mit (Stand: 23.2.). Vor einem Jahr hatte die Zahl der Disziplinarverfahren wegen des Verdachts rechtsextremistischer oder rassistischer Äußerungen bei 47 gelegen. Nach Angaben der Innenverwaltung des Senats besteht aktuell wegen Verdachts der politisch motivierten Kriminalität in elf Fällen ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte. In drei Fällen würden noch Verfahren laufen mit dem Ziel, den jeweiligen Beamten oder die Beamtin aus dem Dienst zu entfernen. In vier weiteren Fällen betreffe dies Anwärterinnen oder Anwärter. Im Jahr 2021 wurden laut Innenverwaltung 50 Ermittlungsverfahren abgeschlossen und an die Berliner Staatsanwaltschaft übergeben. Laut Polizei und Senatsverwaltung gibt es knapp 27.000 Beschäftigte bei der Berliner Polizei.

Im vergangenen Jahr gingen insgesamt 57 Beschwerden über Beamtinnen und Beamte bei Landesantidiskriminierungsstelle (LADS) ein, wie die Polizei mitteilte. Dabei liege der Schwerpunkt der Diskriminerungsmerkmale mit 41 Beschwerden auf der ethnischen Herkunft. Ebenfalls oft genannt wurde Diskriminierung aufgrund einer Behinderung oder der geschlechtlichen und sexuellen Identität.



In jüngster Vergangenheit waren immer wieder Vorwürfe des Rassismus oder Rechtsextremismus gegen Polizisten erhoben worden. So soll beispielweise in Chatgruppen rechtsextremes Material geteilt worden sein. Vor wenigen Tagen wurde am Berliner Landgericht ein Prozess gegen früherer Polizeischüler neu aufgerollt, die beim privaten Besuch einer Sportveranstaltung Naziparolen gerufen haben sollen.



Dass Vergehen durch Beamtinnen und Beamte nicht konsequent genug geahndet werden und Fehlverhalten bezüglich Diskriminierung und Alltagsrassismus bei der Polizei alltäglich seien, kritisiert auch der Berliner Polizist Oliver von Dobrowolski Buch, der am Mittwoch dazu ein Buch veröffentlichte. "Das reicht von sprachlicher Diskriminierung bis zu Homophobie, Transfeindlichkeit, (…) Rassismus, Racial Profiling", sagte er dem rbb im Interview. Von Dobrowolski forderte, in der Aus- und Weiterbildung Kommunikationstrainings zu intensivieren.