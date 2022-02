Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, und der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) haben Frank-Walter Steinmeier zu dessen Wiederwahl als Bundespräsident gratuliert.

Steinmeier habe in den vergangenen Jahren bewiesen, wie er in der Lage sei, "dieses Land zusammenzuführen, für Solidarität, für Offenheit, für ein Miteinander zu werben und einzustehen", sagte Giffey am Sonntag dem Fernsehsender Phoenix am Rande der Bundesversammlung in Berlin. "Das ist genau das, was wir jetzt brauchen."