Rückläufige Infektionszahlen - KMK-Präsidentin fordert baldiges Ende von Tests und Maskenpflicht in Schulen

Sa 12.02.22 | 16:18 Uhr

dpa-Symbolbild/Remko de Waal Audio: Fritz | 12.02.2022 | Nachrichten | Bild: dpa-Symbolbild/Remko de Waal

Angesichts mancherorts sinkender Inzidenzen fordert die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Prien, die Corona-Regeln an Schulen zeitnah zu lockern. Test- und Maskenpflicht müssten schrittweise fallen. Der Vorschlag stößt auf Kritik.



Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), hat Lockerungen der Corona-Maßnahmen an Schulen gefordert. Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei in ersten Bundesländern überschritten, so auch in Berlin, sagte Prien der "Bild" (Samstagsausgabe). Das zeige sich in rückläufigen Infektionszahlen bei den Fünf- bis 18-Jährigen. Wenn ab Mitte Februar, Anfang März geöffnet werde, müsse daher auch an Schulen gelockert werden, forderte Prien. "Sport und Musikunterricht muss wieder in vollem Umfang stattfinden", so die KMK-Präsidentin. Klassenübergreifende Projekte müssten wieder möglich sein, genau wie Ausflüge oder Jugendlager.



Schrittweise müsse "die Testpflicht zur Testmöglichkeit werden", sagte die KMK-Präsidentin. "Spätestens Ende März reichen wahrscheinlich auch zwei Tests pro Woche." Auch die Maskenpflicht solle nach und nach fallen - zuerst im Klassenraum am Platz, dann im Gebäude. "Wir müssen raus aus einer Kultur der Angst an den Schulen", konstatierte Prien.



dpa/Eibner Tägliche Tests nach den Winterferien - Keine Quarantäne mehr für Sitznachbarn von infizierten Schülern in Berlin Der Berliner Senat hat sich am Dienstag vor allem mit der Corona-Lage in den Schulen beschäftigt. Die Quarantäneregelungen werden nach Brandenburger Vorbild gelockert. Zugleich wird nach den Winterferien täglich getestet.



Kinder-Inzidenzen in Berlin zuletzt gesunken

Nach Zahlen der Kultusministerkonferenz waren in der vergangenen Woche in Deutschland etwa sechs Prozent der Schülerinnen und Schüler und rund drei Prozent der Lehrkräfte entweder infiziert oder in Quarantäne.



In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern im Schulalter deutlich höher als in den Altersgruppen der Kinder unter fünf Jahren und der älteren Menschen. In der vergangenen Woche waren die Inzidenzwerte jedoch gefallen [berlin.de/lagebericht]. In der Altersgruppe fünf bis neun Jahre sank die Inzidenz vom bisherigen Spitzenwert 4.700 in der vierten Kalenderwoche auf 3.432 in KW5. Auch bei den Altersgruppen der Zehn- bis 14-Jährigen sank der Wert (4.941 auf 3.539) wie auch bei den 15- bis 19-Jährigen (3.378 auf 2.725). Im Januar waren die Zahlen coronakranker Schüler und Schülerinnen in Berlin und Brandenburg noch stark gestiegen.

dpa/Peter Kneffel "Test-to-stay"-Verfahren - So gut sind die in Berliner Kitas und Schulen genutzten Schnelltests Die Winterferien enden und mit der neuen Woche beginnt an den Kitas das sogenannte "Test-to-stay"-Verfahren. Berlin setzt und vertraut bei Kindern und Jugendlichen also ab sofort voll auf die Schnelltests. Doch wie gut sind die eigentlich? Von John Hennig



Kritik an "Durchseuchungsplan"

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hatte der Deutschen Presse-Agentur hingegen gesagt, seiner Ansicht nach habe die Omikron-Welle den Schulbetrieb nach wie vor fest im Griff. Die Infektionszahlen dürften nicht durch zu frühe Lockerungen nochmals hochgetrieben und dadurch der flächendeckende Präsenzunterricht erneut gefährdet werden.



Auch einige Schülervertreter hatten mit einem offenen Beschwerdebrief und einer Internetaktion unter dem Motto #WirWerdenLaut der Politik einen "Durchseuchungsplan" vorgeworfen. Sie sprechen sich generell gegen die Präsenzpflicht aus und fordern kleinere Lerngruppen, PCR-Pooltests und Luftfilter in allen Schulen. Prien hatte sich danach mit Schülervertretern ausgetauscht.



Auf Twitter sorgte derweil eine weitere Äußerung der KMK-Präsidentin im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für Wirbel. Auf den Tweet einer Nutzerin, dass immer schneller immer mehr Kinder in Deutschland sterben würden, erwiderte Prien am Freitagabend bei dem Kurznachrichtendienst: "Bitte differenzieren: Kinder sterben. Das ist extrem tragisch. Aber sie sterben mit COVID_19 und nur extrem selten wegen COVID_19." Diese Antwort zog zahlreiche - teils auch beleidigende - Reaktionen nach sich. Viele warfen der Politikerin Empathielosigkeit vor und verlangten eine Entschuldigung. Der Hashtag #Prienruecktritt trendete.