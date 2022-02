Für ihre ersten 100 Tage hat sich die rot-grün-rote Koalition vorgenommen, die Zahl der so genannten Sprach-Kitas zu erhöhen. Bisher gibt es rund 350 davon in Berlin, 50 sollen noch hinzukommen. Kirsten Buchmann hat die Kita Oranienstraße besucht.

In der Kita Oranienstraße sitzt Karin Rieser mit Kindern auf dem Teppichboden über ein Bilderbuch gebeugt. Sie liest ihnen vor: "Eigentlich ist dieser Morgen ein ganz normaler Morgen." Sie lässt, während sie weiterliest, die Kinder die Seite betrachten. "Aber irgendwas ist anders. Was ist das los? Die Tasse hat Füße." – Ein Junge tippt mit dem Finger auf das Bild: "Die Kaffeekanne auch."

Die Kinder zeigen, welche anderen besonderen Gegenstände sie noch in dem Buch entdecken und benennen sie. Als Sprachfachkraft achtet Karin Rieser darauf, dass sie im Kita-Alltag neue Wörter lernen. Die Freude am Sprechen zu wecken und schüchternere Kinder aus der Reserve zu locken, gehört dazu, ebenso einzelne sprachlich zu fördern, etwa in einer Spielsituation. Dafür geht sie in Gruppen.

Regelmäßig berät sie auch ihre Kolleginnen und Kollegen. Sie spricht mit ihnen über grundlegenden Fragen wie: Kann ein Kind alles hören? Ebenso hält sie sie zu Schwerpunktthemen auf dem Laufenden. So habe sie sie an zwei Fachtagen zum Thema Mehrsprachigkeit informiert: "Zum Beispiel zu der Frage, wenn die Kinder die Sprachen mischen – dass man da nochmal Sicherheit geben kann, dass das normal ist, wenn man verschiedene Sprachen lernt."



Die Kita Oranienstraße zählt zu den Berliner Kitas, die schon länger eine solche Unterstützung haben. Über 60 Prozent der Kinder in dieser Kita haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Das sei vor Jahren der Ausgangspunkt für ihre Arbeit mit einer Sprachfachkraft gewesen, erinnert sich die Kita-Leiterin, Anette Seiff-Gert.