Gegen ihre geplante Abschiebung, reichte ihre Anwältin Klage ein, das Urteil steht noch aus. Mittlerweile ist die Familie in Berlin im Kirchenasyl. Anisas wirklicher Name und ihr Aufenthaltsort sind der Redaktion bekannt, werden aber zum Schutz der Familie nicht veröffentlicht. Die Informationen dieser Geschichte beruhen auf den Erzählungen Anisas und konnten zum größten Teil nicht unabhängig überprüft werden.

Anisa lächelt, es ist das einzige Mal an diesem Tag. Sie zeigt ihre Finger der linken Hand. Auf jedem ist ein Buchstabe des Vornamens ihres Mannes tätowiert. "Das habe ich gemacht, nachdem er 2006 in Istanbul fast zu Tode misshandelt wurde, aber zu mir zurückkam", sagt Anisa. Sie und ihre Familie waren in der kurdischen Partei HDP politisch aktiv. Nachdem die Bedrohung durch die türkische Polizei immer mehr zunahm, haben sie im Juli 2021 die Türkei verlassen und sind am BER in Brandenburg angekommen. Zunächst kamen sie für vier Wochen im Flughafengewahrsam.

Das künftige Ein- und Ausreisezentrum am BER soll mehr Platz für den Gewahrsam von Migranten haben. Am Flughafen werden deutlich mehr Asylsuchende erwartet. Der Landtag und die Gemeinde Schönefeld fordern mehr Einsicht in das Projekt. Von Anna Bordel

"Die Polizei wollte uns direkt wieder in die Türkei schicken, als wir aus dem Flugzeug gestiegen sind. Obwohl ich ihnen gesagt habe, dass wir politisch Verfolgte sind. Dass ich es nicht schaffen würde zurück", erzählt Anisa. Ihre Stimme ist beim Erzählen klar und energisch, ihre Hände sind unruhig, sie knibbelt an ihrer Nagelhaut, die gelb ist vom Tabakdrehen.

Anisa, ihr Mann und ihre fünf Kinder - ein siebenjähriger Junge und vier Teenager - fassten im Frühsommer 2021 in Istanbul mit einem Schleuser den Plan, mit dem Flugzeug über Odessa, dann über Kiew in der Ukraine weiter nach Deutschland zu reisen.

Am geplanten Ein- und Ausreisezentrum des Flughafens BER soll sich die Zahl der Plätze im Flughafengewahrsam verdreifachen . Das teilte Olaf Jansen, Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt dem rbb unlängst mit. Im Flughafengewahrsam befinden sich jene Menschen, die keine oder falsche Ausweisdokumente vorzeigen. Anisa und ihre Familie sind im Sommer ohne gültige Papiere angereist, wie auch Jansen bestätigte. Im Flughafengewahrsam bleiben die Menschen so lange, bis ein Gericht geprüft hat, ob ihre Asylabsicht berechtigt ist. Im Fall von Anisa und ihrer Familie hielt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ihre Absicht für unbegründet.

Als sie nach Toast für ihren Sohn fragten, sei ihnen der noch gefrorene Toast entgegen geschleudert worden, erzählt Anisa. Sie habe sich mit der ständig drohenden Abschiebung sehr unter Druck gesetzt gefühlt. "Die vier Wochen fühlten sich an wie 10 Jahre". Doch einen Menschen gab es, der ihnen geholfen habe. "Emanuel von der Kirche kam, hat extra Essen gebracht und uns eine Anwältin organisiert", erzählt Anisa. Emanuel ist ehrenamtliches Mitglied des Jesuit Refugee Service, auch sein Name wurde geändert, ist der Redaktion aber bekannt.

Für Familien sei das besonders schwer, da eben auch die Kinder eingesperrt seien und die Eltern versuchen müssten, ihre Hilflosigkeit vor ihnen zu verbergen. Mitarbeiter des Jesuit Refugee Services würden in erster Linie zuhören. Anisa und ihrer Familie habe man im Sommer auch Essen gebracht, bestätigt Keßler. Das hatte seines Erachtens aber nichts mit der Menge oder der Qualität des Essens in der Unterkunft zu tun, sondern vielmehr damit, dass für kurdische Menschen deutsches Essen nicht vertraut ist.

Das Büro in Berlin hat die Vereinbarung mit der Zentralen Ausländerbehörde, für Menschen im Flughafen- und Abschiebegewahrsam Seelsorge zu leisten. Ein paar Mal im Quartal seien sie im Moment vor Ort, sagt Stephan Keßler, stellvertretender Direktor des Refugee Services. Die Menschen dort seien "oft irrsinnig hilflos", sie hätten "überhaupt keinen Plan, was passiert, wer da was macht" und eine wahnsinnige Angst vor Abschiebung.

Als der Tag für die Abschiebung feststand, hielt Anisa dem Druck nicht mehr stand. "Am Abend davor habe ich neun Tabletten Olanzapin genommen", erzählt sie - Medikamente, die ihr Mann wegen psychischer Probleme einnimmt. Danach ist sie in einem Krankenhaus aufgewacht. "Die Polizei kam zu mir und hat gesagt, ich müsse mitkommen, wieder zurück in den Abschiebegewahrsam. Ich wollte nicht, ich habe mich zu schwach gefühlt. Als sie mir sagten, wir schieben deinen Mann und deine Kinder ab, bin ich mitgekommen".

Die Anwältin stellte mehrere Eilanträge an das Verwaltungsgericht in Potsdam. Diese Schriftsätze liegen rbb|24 vor. Darin ist mehr über die Fluchtgründe der Familie zu erfahren. Anisas Mann hatte sich bis zur seiner Misshandlung 2006 in den kurdischen Vorgängerparteien der HDP engagiert. Als er das Parteibüro an einem Abend verließ, wurde er von der Polizei angehalten und brutal zusammengeschlagen, heißt es in dem Antrag. Nach diesem Vorfall sei er schwer traumatisiert gewesen, "ein anderer Mensch", so erzählt es Anisa.

Als auch Anisas älteste Tochter mehrfach von der türkischen Polizei bedroht wird, entschließt sich die Familie schließlich das Land zu verlassen. "Wann immer meine Kinder, besonders meine älteste Tochter, in Istanbul das Haus verließen war ich in großer Angst um ihr Leben. Ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie ein anderes Leben haben als ich. Und dass mein Mann wieder stabil wird. Für mich habe ich keine Wünsche", sagt Anisa, die bereits in ihrer Kindheit die Verfolgung ihrer Eltern durch türkisches Militär erlebt hat, wie sie erzählt.