Mobilitätsgesetz in Berlin - Beteiligungsverfahren für Fußgängergesetz startet

Mo 14.03.22 | 13:45 Uhr

Bild: dpa/Karl-Heinz Spremberg

Der Entwurf des bundesweit ersten Fußgängergesetzes steht fest und geht in die erste Beteiligungsrunde der Fachöffentlichkeit. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität am Montag mit. "Der neue Fußverkehrsplan wird hochwertige Standards für die Infrastruktur für Berlin setzen und so die Sicherheit der Fußgängerinnen und Fußgänger erhöhen", so die Staatssekretärin für Mobilität.

Längere Ampelphasen für Fußgänger

In den kommenden Wochen werde man mit den Mitgliedern des Gremiums Fußverkehr - Behörden, Verbände und Zivilgesellschaft - sowie mit den zwölf Bezirken zu den konkreten Inhalten des Gesetzes diskutieren, teilte die Senatsverwaltung mit. Der sogenannte Fußverkehrsplan soll bis 2024 im Zuge des Mobilitätsgesetzes erlassen werden und dürfte an einigen Ecken der Stadt dazu führen, dass Fußgänger Vorrang erhalten. So sollen dort, wo es möglich ist, die Ampelphasen verlängert werden. Besonders an breiten Straßen und bei Querungen mit Mittelinseln können sich Fußgänger über längeres Grün freuen. Auch Ältere, Jüngere und Langsamere sollen so die Chance bekommen, in einem Rutsch von der einen auf die andere Seite zu kommen.

Berliner gehen am meisten zu Fuß