Neuer Senat seit 100 Tagen im Amt - Teambuilding in der Krise

Di 29.03.22 | 06:02 Uhr | Von Jan Menzel

Bild: dpa/Jörg Carstensen

Fast sah es aus, als würde Rot-Grün-Rot eine One-Woman-Show der Regierenden Bürgermeisterin werden. Doch mit dem Krieg in der Ukraine kommen zehntausende Geflüchtete nach Berlin. Das schweißt den Senat zusammen – zumindest vorerst. Von Jan Menzel

Russlands Krieg gegen die Ukraine gibt den Berliner Landespolitikern den Takt vor. Zehntausende von Geflüchteten müssen versorgt, untergebracht und verteilt werden. Die Krise ist Thema in jeder Senatssitzung und schlägt sich in den Terminkalendern der Senatsmitglieder nieder. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Sozialsenatorin Katja Kipping besuchen Unterkünfte, bedanken sich bei den Ehrenamtlichen am Hauptbahnhof und verabschieden einen Zug mit Hilfsgütern.

Vor, zwischen und nach diesen Terminen wird telefoniert, abgestimmt und organisiert - mit dem Bund, den Bezirken und den Hilfsorganisationen. Richtige Wochenenden gibt es nicht mehr. Das neue Ankunftszentrum im alten Flughafen Tegel eröffnen Giffey und Kipping an einem Sonntag. Allergisch reagiert man daher im Senat auf einen flapsigen Einwurf der FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP-Frau hatte getwittert, Berlin solle mal aus seiner Gemütlichkeit herauskommen, statt nach Soldaten zur Unterstützung zu rufen.

100-Tage-Programm abgearbeitet

"Wir haben sowohl Krisenbewältigung als auch das ganz normale Senatsgeschäft gemacht", fasst die Regierende Bürgermeisterin Giffey die ersten Wochen seit ihrem Amtsantritt zusammen. Unter "normal" läuft auch das 40-Punkte-Programm, das der Senat sich für seine ersten 100 Tage vorgenommen hat. Darin finden sich der neue Landesmindestlohn in Höhe von 13 Euro ebenso wie die Lehrerverbeamtung, die auf den Weg gebracht wurde. Dazu kommen noch eine Senatsbaukommission, eine Senats-Klima-Kommission, eine Übereinkunft mit den Bezirksbürgermeistern, was künftig besser laufen soll und einiges mehr. Am Ende der Frist wird wohl hinter allen 40 Vorhaben ein "Erledigt-Häkchen" steht. Alles andere wäre schon eine faustdicke Überraschung. Schließlich sind die selbst gesteckten 100-Tage-Aufgaben so angelegt, dass sie in der vorgegebenen Zeit zu schaffen sind. Dabei ist in den ersten Tagen von Rot-Grün-Rot längst nicht alles ruckelfrei gelaufen.

Nicht alles lief rund

Ein Chaos-Wochenende um die Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen, ein Geplänkel über die vermeintlich überteuerte Impfaktion in Giffeys Rotem Rathaus und der Unmut der „kleinen“ Koalitionspartner über eine allgegenwärtige SPD-Bürgermeisterin, die sich immer ins rechte Bild rückt, gehören zur Bilanz dazu. Tatsächlich ist der Dienstag jetzt immer Giffey-Tag. Anders als Amtsvorgänger Michael Müller hat sich die Regierende Bürgermeisterin vorgenommen, bei jeder Senatspressekonferenz selbst auf dem Podium zu sitzen, die Ergebnisse der vorigen Senatssitzung zu präsentieren und Fragen zu beantworten. Den mitgebrachten Senatorinnen und Senatoren bleibt bisweilen nur die eher undankbare Rolle, sperrige Details zu erläutern und sich im Regierungs-Klein-Klein zu verheddern.

Omnipräsente Regierende

Für alles mit Bildern hat Giffey ohnehin ein Händchen. Die Rolle als Vize-Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz verhilft ihr zu regelmäßigen Auftritten an der Seite des Bundeskanzlers. Ihre Corona-Infektion mit anschließender Quarantäne dokumentierte sie auf ihren Social-Media-Kanälen. Und wenn die grüne Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch die BVG besucht, um dort eine Lanze für Elektromobilität und Nachhaltigkeit zu brechen, lädt Giffey sich kurzerhand selbst dazu, um ihr Lieblingsthema U-Bahn-Bau nach vorne zu schieben. Dabei begreift sich die SPD-Politikerin durchaus als Team-Playerin. In ihrem Verständnis ist sie aber ganz klar die Team-Leaderin. Dieser Führungsanspruch ist ziemlich das genaue Gegenteil der Debattenkultur, die die Koalitionspartner Linke und Grüne pflegen, bei denen eher das basisdemokratische Team-Meeting zum Politikverständnis gehört. Der Unmut bei Linken und Grünen über diese Art der Inszenierung und Politik-Verkaufe war zumindest in den ersten Wochen unüberhörbar.

"An einem Strang"

Doch der Krieg gegen die Ukraine mit der Ankunft der ersten Geflüchteten am Berliner Hauptbahnhof war für die Berliner Politik eine Zäsur. Die Koordinierungsrolle der Regierenden Bürgermeisterin zahle sich aus, heißt es nun aus der Koalition. "Niemand lehnt sich zurück und wartet ab, ob ein Partner womöglich scheitert. Das war leider nicht immer selbstverständlich", stellt Linken-Fraktionschefin Anne Helm zufrieden fest. Das zeige, was gehe, wenn alle an einem Strang ziehen. Von Linken und Grünen ist auch zu hören, dass die Regierende Bürgermeisterin durchaus eine gute Figur mache. Giffey wiederum lobt die linke Sozialsenatorin Katja Kipping für ihren Job in der Krise. Beide sind inzwischen zum vertrauten Du gewechselt. Kipping gehört definitiv zu den positiven Überraschungen der ersten 100 Tage und schickt sich an, zur neuen Galionsfigur der Berliner Linken zu werden. Ähnlich überzeugend startete auch die grüne Gesundheitssenatorin Ulrike Gote als unaufgeregte und sachkundige Pandemie-Managerin durch.

Konflikte stehen noch aus

"Der Spirit in der Koalition ist gut", findet Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel, schiebt aber hinterher: "Diesen Teamgeist brauchen wir auch für anstehende Großthemen wie die Zukunftsaufgabe Klimaschutz oder Wege aus der Mietenkrise." Womit die großen politischen Knackpunkte gemeint sind, die sich nicht in 100 Tagen erledigen lassen, zumal die SPD, Grüne und Linke hier zum Teil weit auseinanderliegen.

Da ist zum Beispiel der vom Investor Signa verfolgte Neubau des Karstadt-Komplexes am Hermannplatz. SPD-Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel versuche hier zugunsten des Investors und auf Kosten der Anwohner im Kiez "durchzuzocken", befürchten Linke und Grüne. Mit Argus-Augen verfolgen beide auch die neue Kotti-Wache für die Polizei. Die Befürchtung ist, dass die Polizeistation eher ein PR-Coup sein wird und dem Kiez kein nachhaltiges Plus an Sicherheit bringen wird. Wie groß die Belastungsprobe für Rot-Grün-Rot beim Reizthema "Deutsche Wohnen und Co enteignen" noch wird, zeigt sich gerade im Ringen um die Besetzung der Kommission, die für den Senat Vorschläge erarbeiten soll. Vergesellschaftungs-Befürworter und Enteignungs-Gegner werden – wenn die Kommission erstmal arbeitet – hart aufeinanderprallen.

Wählerinnen und Wähler sind skeptisch

Und in der Zwischenzeit leert sich die Landeskasse schneller, als manch einer im Senat gucken kann. Die Pandemie wirkt immer noch so stark nach, dass Landesunternehmen und kriselnde Branchen Milliarden-Hilfen brauchen. Was die Unterbringung und Versorgung der Menschen in der Ukraine kosten werden, ist seriös schwer abzuschätzen. Und dann ist da mit der Erderwärmung die dritte große Krise, die einen milliardenschweren Komplett-Umbau der Stadt nötig macht. Vielleicht erklärt sich vor dem insgesamt ernüchternden Szenario, warum der neue Senat die Bürgerinnen und Bürger bislang nicht überzeugen konnte. Laut aktuellem Berlin-Trend sind nur 39 Prozent der Befragten mit ihrer Landesregierung zufrieden. Auch Franziska Giffey liegt mit ihrem Beliebtheitswert unter dem ihres Vorgängers Michael Müller. Einen Kick-Start haben sie und ihr rot-grün-roter Senat in den ersten 100-Tagen also nicht hingelegt.

