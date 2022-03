Am Hauptbahnhof spielen sich teils chaotische Szenen ab, wenn Geflüchtete aus der Ukraine mit dem Zug ankommen. Ähnlich sieht es am ZOB aus. Um die Menschen kümmern sich momentan fast nur freiwillige Helfer - das Land Berlin kommt organisatorisch offenbar nicht hinterher.

Die Hilfe für Menschen aus der Ukraine, die dieser Tage in Berlin ankommen, wird derzeit überwiegend von Freiwilligen geleistet. Am Hauptbahnhof sind auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Deutsche Bahn im Einsatz. Entsprechende Aussagen von freiwilligen Helfern bestätigten am Mittwoch auch die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). "Die Arbeit am Hauptbahnhof wird seit Tagen von Ehrenamtlichen selbst organisiert", sagte Kipping. "Dafür sind wir unendlich dankbar." Die Stadt habe aber am Mittwoch "angeleiert", dass das DRK und die Stadtmission helfen. Alles weitere müsse der Bund organisieren, hieß es aus dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF). Die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey erklärte: "Es gibt einen sehr starken Fokus auf Berlin. Wir werden das, soweit es geht, auch von unserer Seite versuchen zu handeln." Dafür sei aber auch die Hilfe anderer Bundesländer nötig. "Da werden wir jetzt auch in die organisatorischen Schritte gehen", betonte Giffey.

Viele Menschen aus der Ukraine fliehen vor dem Krieg. Seit Tagen kommen etliche Geflüchtete auch in Berlin an. Sie brauchen Quartiere. Der Senat reagiert auf die besondere Lage mit einem Krisenstab - und sucht neue Unterkünfte.

Die Staatssekretärin in der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Wenke Christoph (Linke), sprach am Mittwochabend gegenüber dem rbb von einer "dynamischen Situation". So hätten sich die Ankunftszahlen etwa am Berliner Hauptbahnhof oder dem Zentralen Omnibus-Bahnhof sich von Dienstag auf Mittwoch auf insgesamt 1.400 Menschen vervierfacht. Eine solche Herausforderung habe es Berlin so noch nicht gegeben.

Christoph widersprach, dass am Hauptbahnhof gar keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Berlins im Einsatz seien. "Die Verwaltung ist vor Ort", sagte sie. Vor allem seien die Mitarbeiter des Landes aber damit befasst, Unterkünfte zu finden. "Deshalb sind wir auch auf die Hilfe der Menschen in Berlin angewiesen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können." Sie kündigte aber an, die Kapazitäten zur Betreuung der ankommenden Flüchtlinge aufzustocken.