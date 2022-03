Jens Berlin Sonntag, 13.03.2022 | 11:46 Uhr

"Beziehen fossile Brennstoffe -Kohle- aus Russland" Nun, was ist mit der Lausitzer Braunkohle? Ökologisch sicherlich eine Katastrophe, aber im Land verfügbar. Aber hier wurde, z.B. Klingenberg, auf Gas umgebaut, um weniger CO2 auszustossen. Nun fällt das Gas weg oder ist zu teuer. Benötigt Berlin keinen Strom oder Wärme? Wenn der Ausstieg aus der Kohle vollzogen wird, wird sicherlich in kurzer Zeit alles verschrottet. Gedanken an eine Zukunft, in der die Kohle als Ersatzbrennstoff gebraucht wird, gibt es nicht. Förderanlagen und Kraftwerke sollten dafür erhalten bleiben. Oder wir gehen selbst mit Schaufel und Eimer buddeln. Willkommen in der Zeit vor der Elektrifizierung.