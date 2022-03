Die Grünen in Brandenburg/Havel werfen der Stadt vor, auf Fördergeld für Schulbegleiter in Millionenhöhe verzichtet zu haben. Es gehe nach Schätzung der Fraktion in der Stadt um mindestens 500.000 Euro pro Jahr, sagte der Grünen-Stadtverordnete Ralf Krombholz am Dienstag dem rbb. "Das heißt, in den letzten zwei Jahren, seitdem die neue gesetzliche Regelung gilt, ist im Haushalt ein Schaden von mindesten einer Million Euro entstanden", so Krombholz.

Die Stadt zahlt für ihre Schulbegleiter rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Seit 2020 finanziert die Landesregierung diese Stellen mit bis zu 85 Prozent, wenn die Kommunen einen Antrag stellen.