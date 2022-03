Landtag zur Zukunft der Energieversorgung - Erneuerbare Debatten

Do 24.03.22 | 17:29 Uhr | Von Hanno Christ

Bild: dpa/Patrick Pleul

Ob erneuerbare oder fossile Energien - Brandenburg gehört zu den Hauptlieferanten der Republik. Der Landtag debattierte erneut Wege zu bezahlbarer Versorgungssicherheit - und wird dabei von den Entlastungs-Plänen des Bundes überrundet. Von Hanno Christ

Manche Redner können mit den aktuellen Entwicklungen offenbar nicht Schritt halten: Während der Brandenburger Landtag am Donnerstag noch teils heftig über die Zukunft der zu erzeugenden und bezahlbaren Energien streitet, laufen bereits die ersten Eilmeldungen zu den Plänen des Bundes über den Ticker: 300 Euro Energiepreis-Pauschale, Steuersenkung auf Kraftstoffe und ein günstiges ÖPNV-Ticket schaffen es nicht mehr in die Manuskripte der Rednerinnen und Redner. Sie wurden von Aktualität und Bundesregierung überrundet.

imago images/R. Poss Maßnahmen wegen hoher Energiepreise - Energie, Öffis, Spritpreise: Diese Erleichterungen plant der Bund Kinderbonus von 100 Euro, steuerliche Energiepreis-Pauschale von 300 Euro, Senkung der Spritsteuer und billigere Tickets für den öffentlichen Nahverkehr: Die Ampel-Koalition im Bund hat angesichts der gestiegenen Energiepreise vielfältige Maßnahmen beschlossen.

Ringen um Deutungshoheit

Der Landtag investiert derzeit viel Energie - vor allem in Debatten um die Zukunft der Energieversorgung. In den vergangenen Monaten gab es alleine drei Aktuelle Stunden zu dem Thema, wechselweise eingebracht von AfD, CDU und Grünen nur mit jeweils variierten Überschriften. Die Flut an Anträgen im Landtag ist auch ein Ringen um die Deutungshoheit. Der Krieg in der Ukraine hat den Debatten einen neuen Schub gegeben. Am Donnerstag hatten gleich mehrere Fraktionen Anträge zum Thema Energie eingereicht, die Fraktion von Bündnis90/Grüne eine Aktuelle Stunde unter dem Titel "Für eine unabhängige, klimagerechte und soziale Energieversorgung in Brandenburg - 100 Prozent Erneuerbare Energie". Das wohl auch, um einen Kontrapunkt zu den Forderungen von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu setzen. Woidke hatte die Überprüfung des vorzeitigen Braunkohle-Ausstiegsdatums 2030 gefordert, das die Ampel-Koalition im Koalitionsvertrag festgehalten hatte. Auch der Koalitionspartner CDU hatte sich für eine längere Nutzung von Braunkohle und Kernenergie ausgesprochen.

Auch diese Diskussion wurde am Donnerstag durch die Bundespolitik obsolet. Denn die Ampel-Koalition gab nun bekannt, den Kohle-Ausstieg auszusetzen. Noch am Vormittag hatte sich der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) dafür ausgesprochen, die endgültige Stilllegung von zwei Blöcken des Kohlekraftwerks Jänschwalde (Spree-Neiße) in der Lausitz zu verschieben.

dpa/Patrick Pleul Versorgungssicherheit - Ampel-Koalition will Stilllegung von Kohlekraftwerken aussetzen Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine wird in Deutschland die Frage der sicheren Stromversorgung diskutiert. Nun nimmt die Ampel-Koalition die Kohlekraftwerke des Landes ins Visier und will deren Stilllegung "aussetzen". Das Ausstiegsziel 2030 bleibt.

Grüne: Solardächer auf Kirchen

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Benjamin Raschke, verteidigte die Pläne für den möglichst raschen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. "Mit der fatalen Abhängigkeit von Russland, mit den Vorgaben des Bundes, mit dem Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dem letzten IPCC-Bericht [des Weltklimarates; Anm. d. Red.] ist klar: Wir müssen die 100 Prozent erneuerbare noch energischer angehen." Raschke warb für eine entschlossene, aber auch bezahlbare Energiewende hin zu erneuerbaren Energien. Geringverdiener, Alleinerziehende und Hartz-IV-Empfänger müssten unterstützt werden. Er forderte nicht nur mehr Anstrengung bei Energieeinsparungen, sondern auch einen Ausbau von Solaranlagen etwa auf öffentlichen Gebäuden, auf Neubauten und auf Kirchen.

AfD: "Infantile Ideologie der Grünen"

Die AfD stellt sich als einzige Fraktion im Landtag gegen die Energiewende. Entgegen Erkenntnissen aller namhaften Forscher glaubt die Partei nicht an einen menschengemachten Klimawandel und sieht keine Notwendigkeit einer Umstrukturierung der Energieversorgung. Der Lausitzer Steffen Kubitzki sprach von einer "infantilen Ideologie" der Grünen und zeigte sich erschrocken von der Forderung, nun Solaranlagen auf Kirchen anbringen zu wollen. Eine Energieversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen halte er für nicht machbar. Dafür fehlten in Brandenburg die Voraussetzungen. Stattdessen warnte er vor Versorgungslücken und einem vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung. Die Kohle werde noch mindestens bis 2038 gebraucht, vorzeitige teilweise Kraftwerksstilllegungen wie sie in den nächsten Jahren geplant sind, müssten verhindert werden.

SPD: Skepsis gegenüber schnellerem Kohle-Ausstieg

Britta Kornmesser von der SPD verteidigte die Energiewende. Man müsse "Kurs halten beim Ausbau der erneuerbaren Energien" und sich breiter aufstellen zum Beispiel bei der Erschließung von grünem Wasserstoff. Auch über den Import von Flüssiggas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten müsse man "ernsthaft nachdenken". Wirtschaftsminister Steinbach wiederholte seine Forderungen, dass es einen schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien bräuchte. Die Bundesregierung prüfe derzeit Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung. Auch Steinbach sieht - ähnlich wie Ministerpräsident Woidke - dass vor einem Ausstieg aus der Kohleverstromung die Versorgungssicherheit gewährleistet sein müsste. Nach den bisherigen Planungen sollen acht Braunkohlekraftwerksblöcke in den kommenden Jahren in eine sogenannte Sicherheitsbereitschaft überführt werden, das heißt vom Netz genommen werden. Damit, so Steinbach, sollten 12,5 Millionen Tonnen klimaschädlichen Kohlendioxids eingespart werden. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine stehen Woidke und Steinbach einem schnelleren Ausstieg skeptisch gegenüber.

Freie Wähler und CDU: zu viel Ideologie in der Debatte

Philip Zeschmann (BVB/Freie Wähler) und Saskia Ludwig (CDU) hielten den Grünen einen ideologiegesteuerten Ansatz vor. Zeschmann warnte vor Blackouts durch die Stilllegung von Braunkohle-Kraftwerksblöcken und Atomkraftwerken. Er sprach von einem "Wolkenkuckucksheim". Die Energiewende werde teurer als gedacht. Ludwig sagte, fossile Brennstoffe und Verbrenner dürften nicht verteufelt werden. Man habe sich "bestimmte Dinge schöngeredet" und müsse technische vorhandene Möglichkeiten zur Abscheidung von Kohlendioxid besser nutzen. Vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten warnte Ludwig, dass es "nur darum geht, die Richtung der Abhängigkeit zu verändern", nicht die Abhängigkeit selbst. Bis vor kurzem hätten die Grünen Verhandlungen mit autoritären Regimen im Nahen Osten noch strikt abgelehnt. Zudem würden seltene Erden und andere für eine Energiewende notwendigen Rohstoffe bislang vor allem aus Russland, dem Kongo und China bezogen.

Linke: Härtefallfonds für besonders Belastete

Andreas Büttner (Linke) warf der Landesregierung vor, ideenlos zu sein. "Es reicht nicht nur auf Kurs zu bleiben. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde viel zu lange verschleppt. Er muss in riesigen Schritten vorangehen", so Büttner. Vom Bund forderte er statt eines 100-Milliarden-Euro schweren Programms für die Bundeswehr einen ähnlichen ausgestatten Fonds für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Landesregierung sollte etwa Kommunen bei der Finanzierung des ÖPNV entlasten und den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Sonst drohten Strecken aus dem Angebot rausgenommen werden zu müssen. Büttner forderte einen Härtefallfonds der Landesregierung für die Unterstützung von Bürgern, die besonders von Preissteigerungen betroffen sind.

Grüne: Es geht um unsere Lebensgrundlagen

Der Grünen-Abgeordnete Clemens Rostock erwiderte die Kritik und warnte, in den Debatten nicht die eine Krise gegen die andere auszuspielen. Es ginge darum, die Lebensgrundlagen auf dem Planeten zu erhalten. Und schließlich seien es nicht Regierungen unter Beteiligung der Grünen gewesen, die Deutschland in diese Abhängigkeit gebracht hätten. Häme gegenüber den Verhandlungen mit Katar sei nicht angebracht. "Wer hat uns denn in Abhängigkeit gebracht? Wir baden das jetzt aus", so Rostock.

Sendung: Brandenburg aktuell, 24.03.2022, 19:30 Uhr