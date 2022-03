Studie zu Lokal- und Landespolitik - So männlich ist Politik in Brandenburg

Di 01.03.22 | 20:31 Uhr | Von Amelie Ernst

DPA/Bernd Settnik Video: Brandenburg aktuell | 01.03.2022 | C. Hölscher/S. Erler | Bild: DPA/Bernd Settnik

Mehr Frauen in die Politik – die Parole ist nicht neu. Eine neue Studie zeigt, dass in Landtag und Kreistagen in Brandenburg Frauen nur ein Drittel ausmachen. In den Kommunen ist ihr Anteil meist deutlich niedriger. Von Amelie Ernst

Je ländlicher, desto männlicher – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert Stiftung (FES). Heißt im Fall von Brandenburg: Je weiter der Kreistag von Berlin oder Potsdam entfernt ist, desto mehr Männer sitzen drin. Bestes Beispiel: Der Kreistag Spree-Neiße, acht Frauen und 42 Männer. Keine gute Quote, findet auch Andreas Petzold, Chef der örtlichen SPD-Fraktion. Ausgerechnet für die Sozialdemokraten sitzt keine Frau im Kreistag. "Ich würde mir wünschen, dass mal ein, zwei oder drei Frauen in der Fraktion sind. Das belebt das Ganze", sagt Petzold. "Frauen haben andere Blickwinkel. Aber der Wähler entscheidet, wo er das Kreuz macht."

| Bild: rbb

AfD und CDU am "männlichsten"

Allerdings würden Wählerinnen und Wähler öfter Frauen wählen, wenn die auch öfter auf Wahlzetteln und Listen stehen würden, sagt Christiane Bonk. Sie ist eine der Autorinnen der FES-Studie zu Frauen in der Brandenburger Politik. Es lasse sich deutlich ablesen, dass die Parteien, die bei der Besetzung ihrer Listen eine Quote hätten, auch mit deutlich mehr Frauen in den kommunalen Parlamenten vertreten seien, so Bonk. Besonders hoch ist der Männeranteil in den Brandenburger Kommunalparlamenten laut FES-Studie bei der AfD (87,3 Prozent), gefolgt von der CDU (83,0 Prozent) sowie bei BVB/Freie Wähler (81,7 Prozent) und der FDP (80,0 Prozent). Auch parteilose Abgeordnete sind überwiegend männlich (82,1 Prozent). Linke und Bündnisgrüne schaffen dagegen ein fast ausgeglichenes Verhältnis, mit 52,6 beziehungsweise 47,9 Prozent Männeranteil auf kommunaler Ebene. Die SPD liegt bei 69,1 Prozent.



| Bild: rbb

Familie und Kinder statt Politik

Immerhin sei das rot-schwarz-grüne Brandenburger Kabinett inzwischen zur Hälfte mit Frauen besetzt, so Bonk. Doch schon auf der nächsten Ebene, bei den Landräten und Landrätinnen, sei der Unterschied wieder deutlich: Nur in zwei Brandenburger Landkreisen steht eine Landrätin an der Spitze, nämlich in Teltow-Fläming (Kornelia Wehlan/Linke) und in der Uckermark (Karina Dörk/CDU). Etwas besser sehe es bei den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auf Gemeindeebene aus: Mit 19 Prozent Frauen in den Rathäusern liege Brandenburg zumindest über dem Bundesschnitt. Doch woran liegt dieser Umstand im Jahr 2022? Nach wie vor auch an der traditionellen Rollenverteilung, so die Autorinnen der Studie. Das bestätigt Andreas Petzold für die SPD im Kreis Spree-Neiße. "Wenn man dann mit Frauen ins Gespräch kommt, dann hört man immer wieder 'Ja, es ist doch nicht so einfach, Familie und alles andere unter einen Hut zu bekommen'. Es ist einfach noch immer so, dass Frauen im familiären Bereich stärker eingebunden sind. Gerade abends und wenn es um die Betreuung von Kleinkindern geht." Allerdings scheuten manche Frauen auch Konflikte und kontroverse Diskussionen, die in der Politik dazugehörten, so Petzold.

Studie macht konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Frauenanteils

Was also tun? Aufgaben zu Hause verteilen und Sitzungen nicht auf den späten Abend legen, raten die Autorinnen der Studie. Natürlich müssten auch die Parteien bewusst junge Politikerinnen aufbauen und motivieren.

dpa/Julian Stähle Brandenburger Landtagswahl - Noch ein weiter Weg zum geschlechtergerechten Landtag 28 Frauen und 60 Männer sitzen im neu gewählten Brandenburger Landtag. Das neue Parité-Gesetz soll ein solches Ungleichgewicht künftig verhindern. Bei dieser Wahl fehlte es vor allem an ausgewogenen Kandidatenlisten.



Frauen sollten sich selbst mehr zutrauen und sich in der Politik nicht auf vermeidliche "Frauen-Themen" wie Familie, Gesundheit und Soziales festlegen lassen, sagt Mit-Autorin Sophie Obinger. "Einerseits wählen Frauen diese Themenschwerpunkte selbst, andererseits werde sie auch an sie herangetragen. Es wird gesagt, dass sie aufgrund ihres 'Mutterseins' prädestiniert seien für bestimmte Themenbereiche und Ausschüsse – egal, ob sie de facto Mutter sind oder nicht." Die großen Ressorts wie Wirtschaft und Finanzen besetzten nach wie vor in der Regel Männer, so Obinger. Auch auf kommunaler Ebene. Dass es funktionieren kann mit der gleichmäßigen Besetzung, zeigen die Kommunalparlamente von Oberhavel (Kreistag) und Potsdam (Stadtverordnetenversammlung): Hier liegt der Frauenanteil inzwischen bei über 40 Prozent.

Sendung: Radioeins, 01.03.2022, 18.40 Uhr