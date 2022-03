Frauen verdienen in Deutschland weniger als Männer - immer noch. Daran erinnert der Equal Pay Day am Montag. Einer der Gründe dafür, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen, ist, dass sie öfter in schlechter bezahlten Berufsfeldern arbeiten.

Nonnemacher erklärte, sie setze sich mit aller Kraft dafür ein, dass diese Ungerechtigkeit beendet werde. Die Landesgleichstellungsbeauftragte Dörnenburg sieht einen gefährlichen Trend. Frauen in Brandenburg arbeiteten seit der Wende immer häufiger in Teilzeit. Das habe Nachteile für ihre späteren Rentenansprüche.

Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer, darauf macht der "Equal Pay Day" an diesem Montag aufmerksam. Je nach Entwicklung der Lohnlücke fällt der Tag jedes Jahr auf ein anderes Datum. Brandenburgs Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und die Landesgleichstellungsbeauftragte Manuela Dörnenburg haben aus diesem Grund das Lohngefälle kritisiert.

Frauen verdienen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Sie arbeiten also gewissermaßen 66 Tage im Jahr umsonst. Das hängt auch damit zusammen, dass sie anders in Gehaltsverhandlungen gehen. Von Franziska Ritter

Bundesweit verdienten laut Statistischem Bundesamt Frauen im Jahr 2020 18 Prozent weniger als Männer. Der Equal Pay Day fällt daher in diesem Jahr auf den 7. März. Bis zu diesem Tag arbeiten Frauen in Deutschland rechnerisch für umsonst, während Männer seit dem 1. Januar Geld verdienen. In Brandenburg war dieser Unterschied mit 4,5 Prozent deutlich geringer. 2021 fiel der Equal Pay Day auf den 10. März - somit hat sich die Situaiton für Frauen im Vergleich zu Männern nur geringfügig verbessert.

Dass Frauen öfter in schlechter bezahlten Berufsfeldern arbeiten, hat strukturelle Gründe - Dazu gehören schlechtere Karrierechancen, sie sind weniger in Führungspositionen vertreten, unterbrechen ihre Karriere häufiger familienbedingt, arbeiten häufiger in Teilzeit, haben größere Belastungen durch mehr Care-Arbeit. Sie gehen in schlechter bezahlte Berufsfelder und anders in Gehaltsverhandlungen.

Anlässlich des Equal Pay Days hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mehr Lohngerechtigkeit für Frauen angemahnt. "Die Corona-Krise hat uns noch einmal vor Augen geführt, dass gerade Frauen unser Land am Laufen halten", erklärte Heil am Sonntag. "Nur in der Bezahlung drückt sich das nicht aus", fügte er hinzu. Das dürfe nicht so bleiben.