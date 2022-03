Interview | Frauen bei der Bundeswehr - "Es gibt keine Trennung mehr zwischen Frau und Mann"

Junge Frauen machen bei der Bundeswehrkarriere. Désirée Dichanz ist bereits seit zehn Jahren bei der Truppe. Aktuell bekleidet sie den Rang einer "Frau Hauptmann" und kümmert sich um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

rbb|24: Frau Dichanz, Sie sind als Jugendoffizierin bei der Bundeswehr im Landeskommando Berlin tätig. Können Sie für Laien erklären, was das heißt und wie Ihr Bundeswehr-Alltag abläuft? Désirée Dichanz: Ich bin seit Oktober 2021 Jugendoffizier in Berlin. Ich arbeite mit meinen zwei Kollegen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir gehen an Schulen, Universitäten oder auch zu Stiftungen und sind Referenten für Sicherheitspolitik. 90 Prozent der Anfragen kommen von Berliner Schulen, also von Lehrerinnen oder Lehrern oder direkt von der Schulleitung, die bestimmte sicherheitspolitische Themen bei uns anfragen, worüber wir dann referieren. Das ist unsere Aufgabe, die sehr viel Spaß macht. Unsere Zielgruppe ist ab 14 Jahren bis Open End. Wir versuchen der Mittler und Aufklärer in Sachen Sicherheitspolitik zu sein und der Zielgruppe auch das Thema Bundeswehr etwas näher zu bringen.

Wieso haben Sie sich dazu entschieden, zur Bundeswehr zu gehen? Ich habe in diesem Jahr mein zehnjähriges Jubiläum. Bei mir war das bereits in der Familie verankert. Mein großer Bruder war bei der Bundeswehr und er war auch immer ein Vorbild für mich. Generell war meine Familie von der Bundeswehr als Institution und als Arbeitgeber immer sehr angetan. Durch meinen Bruder habe ich mich motivieren lassen und fand den Beruf immer sehr abwechslungsreich und spannend. Deshalb bin ich nach dem Abitur zur Bundeswehr und bin mit dieser Entscheidung auch sehr glücklich.

Wollten Sie schon immer im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig sein oder entstand die Idee erst im Rahmen ihrer Tätigkeit als Bundeswehrsoldatin? Der Wunsch in der Öffentlichkeitsarbeit zu arbeiten oder anders gesagt mit jungen Zielgruppen kam bei mir schon im Studium auf. Ich habe zwischen 2013 und 2017 Bildungs- und Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Psychologie in Hamburg studiert. Da hatte ich mir schon überlegt, dass ich in meinem dienstlichen Kontext gerne mit jüngeren Zielgruppen zusammenarbeiten würde. Ich hatte aber innerhalb der Bundeswehr auch ganz andere Verwendungen, wie zum Beispiel in der Logistiktruppe. Hier habe ich große Übungen geplant und war auch militärisch eingesetzt.

Frauen machen nur 13 Prozent der militärischen Angehörigen bei der Bundeswehr aus. An welchen Stellen spielt es eine Rolle, dass sie eine Frau sind? An welchen nicht? Aus meinen persönlichen Erfahrungen spielt es überhaupt keine Rolle. Ich war zum Beispiel auch im Auslandseinsatz, wo ich 2020 für ein halbes Jahr in Afghanistan war. Dort habe ich ganz normal als Frau meinen Dienst gemacht. Auch jetzt als Jugendoffizier spielt es keine Rolle, ob ich als Frau oder als Mann vor einer Schulklasse oder Studierenden referiere. Spannend ist für die Schülerinnen und Schüler die eigene Einsatzerfahrung oder was man in der Bundeswehr tut.

In den Köpfen spielt es vielleicht bei vielen Mädchen eine Rolle, dass die Bundeswehr eher als Männerdomäne gesehen wird. Gibt es spezielle Fragen von Schülerinnen, welche Möglichkeiten man als Frau hat? Es kommen definitiv Fragen vor allem von Schülerinnen. Ich versuche aus meiner Erfahrung zu berichten und die ist positiv als Frau bei der Bundeswehr. Ich versuche Aufklärung zu leisten. Es kommen zum Beispiel Fragen, ob es das Problem gibt, sich nicht durchsetzen zu können in einer Männerdomäne, ob man sich einsam fühlt oder ob einen die weibliche Gesellschaft im Beruf bei der Bundeswehr fehlt. Diese Fragen versuche ich so privat wie möglich zu beantworten. Ich möchte den Schülerinnen näherbringen, dass es ein Beruf ist, den eine Frau genau so gut ausüben kann wie ein Mann.

Auf der Seite der Bundeswehr steht viel zu Frauen in der Bundeswehr. Als Beispiele, was Frauen machen können steht an zweiter Stelle Köchin, vor Pilotin und Fallschirmjägerin. Wie sieht die Realität aus? Welche Stellen und Positionen werden Ihrem Eindruck nach von Frauen besetzt? Es kann jede Stelle bei der Bundeswehr auch von Frauen besetzt werden. Auf der Homepage werden nur Beispiele genannt. Es gibt keine Trennung mehr zwischen Frau und Mann. Im Endeffekt kann eine Frau bei der Bundeswehr jede mögliche Stelle besetzen. Aus meiner persönlichen Erfahrung - ich war, wie gesagt, in der Logistiktruppe, wo große Transporte oder multinationale Übungen geplant wurden - waren Frauen ganz normal in jeden Arbeitsprozess involviert. Viele Frauen findet man tatsächlich noch im Sanitätsdienst der Bundeswehr. Der ist am längsten für Frauen komplett freigegeben. Aber sonst ist das komplett durchmischt. Frauen sind in jeder Laufbahn, in jeder Altersgruppe und in jeder Truppengattung zu finden.

Auf der Homepage bundeswehr.de ist zu entnehmen, dass schwangere Frauen dem Tauglichkeitsgrad für eine Verpflichtung bei der Bundeswehr nicht entsprechen. Wie erleben Sie die Familienfreundlichkeit der Bundeswehr? Haben Sie Kolleginnen, die schwanger geworden sind oder Kolleg:innen, die in Elternzeit waren oder sind? Ich habe viele Kameradinnen, die in Elternzeit sind, aber auch mehr und mehr Kameraden, die sich das auch mit der Partnerin aufteilen. In meiner Zeit habe ich auch sehr viele Kameradinnen gehabt, die schwanger geworden oder die Mütter sind, die mir bisher ein positives Feedback gegeben haben, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Bundeswehr gut möglich ist. Leider kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung da noch nichts hinzufügen. Aber bisher ist das alles gut möglich und umsetzbar.

Wie hat sich in Ihrer Truppe die Stimmung verändert, seit Russland den Krieg in der Ukraine begonnen hat? Hat sich der Tagesablauf dadurch verändert? Die Stimmung ist nachdenklich - aber auch erschrocken über eine solche Entwicklung im 21. Jahrhundert. Der Arbeitsalltag hat sich insofern verändert, dass man jeden Tag mit Kameraden und Kameradinnen in den Austausch geht, wie man sich darüber fühlt, was es für neue Nachrichten gibt, was es für neue Entwicklungen gibt und versucht, die für sich selbst einzuordnen, aber natürlich auch im beruflichen Zusammenhang, damit man einfach versteht, was gerade passiert. Vor allem als Jugendoffizier versuchen wir jeden Tag zu bewerten, zu reflektieren, welche Informationen in die Vorträge, die wir halten, mit einfließen. Also welche Informationen kann man den Schülerinnen und Schülern mit an die Hand geben? Und wie bereitet man solche Vorträge über den Krieg in der Ukraine am besten verständlich auf? Das ist momentan der Arbeitsalltag, und der wird dadurch stark beherrscht.