Internationaler Frauentag in Berlin und Brandenburg - Demos, Veranstaltungen und (k)ein Feiertag

Di 08.03.22 | 07:01 Uhr

Bild: Jörg Carstensen/dpa

Der Internationale Frauentag ist in Berlin seit drei Jahren ein Feiertag. In Brandenburg ist der erneute Vorstoß, den 8. März ebenfalls zu so einem Tag zu erklären, gerade gescheitert. In diesem Jahr steht das Leid der ukrainischen Frauen besonders im Fokus.

Für Berlins Gleichstellungssenatorin Ulrike Gote (Grüne) ist der diesjährige Frauentag geprägt vom schrecklichen Krieg in der Ukraine. Viele Frauen und ihre Kinder seien auf der Flucht, viele seien schon in Berlin angekommen oder werden noch kommen. Unzählige Familien habe der Krieg auseinandergerissen. "In Konflikten nimmt die Gefahr sexueller Gewalt zu, vor allem bei Frauen, die fliehen oder sichere Unterkünfte verlassen müssen. In Berlin finden sie Sicherheit und die gesundheitliche und psychologische Unterstützung, die sie brauchen. Meine Gedanken sind auch bei den mutigen Frauen, die ihr Land verteidigen", unterstrich Gote.

Geschichtlicher Hintergrund Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an.

Brandenburgische Frauenwochen zum Thema "Gehen oder Bleiben"

Auch für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stehe in diesem Jahr vor allem auch die Solidarität mit den Frauen in der Ukraine im Vordergrund, die besonders unter den Folgen des russischen Krieges gegen das Land zu leiden hätten. Daher widmen sich die Brandenburgischen Frauenwochen [frauenpolitischer-rat.de], die im Zusammenhang mit dem 8. März im Land veranstaltet werden dem Thema "Gehen oder Bleiben". Vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Krieges in der Ukraine habe dieses Themenfeld eine dramatische Aktualität. "Hunderttausende ukrainische Frauen stehen vor der Entscheidung, zu bleiben oder ihre Heimat zu verlassen und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen", sagte Woidke. Es gehe um die nackte Existenz und die körperliche und seelische Unversehrtheit. Deshalb sei es besonders wichtig, dass jetzt alle zusammenstehen. Er bedankte sich für die große Solidarität der Brandenburger.

Woidke rief außerdem zu mehr Chancengleichheit für Frauen in der Gesellschaft auf. Dieser Tag sei jedes Jahr Anlass, die Lebens- und Arbeitssituation von Frauen verstärkt in den Blick zu nehmen. "Das muss aber jeden Tag Thema sein. Jeder Frau muss es möglich sein, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten", betonte er.

Die Brandenburgischen Frauenwochen wurden bereits am vergangenen Donnerstag eröffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie finden sie wie im vergangenen Jahr ganzjährig bis zum 31. Dezember statt. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen wie Diskussions- und Gesprächsrunden, Workshops, Ausstellungen, Theater und Lesungen. Im Veranstaltungskalender des Frauenpolitischen Rats sind Angebote des ganzen Landes gelistet [frauenpolitischer-rat.de].

8. März seit 2019 in Berlin Feiertag

Berlin entschied sich im Januar 2019, diesen Tag als gesetzlichen Feiertag einzuführen. "Wie kein anderes Datum steht der 8. März für den langen Weg hin zur Gleichstellung der Geschlechter", hatte der damalige Berliner Regierungschef Michael Müller (SPD) dazu erklärt. In diesem Jahr wollen an diesem Dienstag Tausende Menschen in Berlin am Internationalen Frauentag auf die Straße gehen. Die wohl größte Demonstration ist für 15 Uhr im Wedding angekündigt. Wie die Polizei mitteilte, seien hier bis zu 4.000 Teilnehmer vom Veranstalter zum "Frauen*kampftag 2022" angekündigt. Vom Leopoldplatz soll es über verschiedene Zwischenstationen zur Seestraße gehen. In Berlin-Kreuzberg wollen sich Frauen am Dienstag zu einer Fahrraddemonstration am Mariannenplatz (12 Uhr) treffen. "Rosen für Clara": Das FrauenNetz Marzahn-Hellersdorf legt seit über 20 Jahren am internationalen Frauentag Blumen am Clara-Zetkin-Denkmal nieder. Zudem sind weitere Veranstaltungen - verteilt über das gesamte Stadtgebiet geplant [berlin.de].

Trotz Vorstoß der Linken, 8. März in Brandenburg kein Feiertag

Brandenburg konnte sich dieses Jahr nicht dazu durchringen, den 8. März so wie in Berlin zum gesetzlichen Feiertag zu erklären, obwohl vor rund zwei Wochen im Potsdamer Landtag ein entsprechender Antrag der Linksfraktion eingebracht wurde. Die Linken trafen hier auf wenig Zustimmung. Die Landtagsmehrheit aus SPD, CDU, Grünen sowie der oppositionellen AfD stimmte gegen den Antrag, Linke und BVB/Freie Wähler votierten dafür.

Während die Grünen anführten, dass aktuell nicht die Zeit für einen solchen Feiertag sei, denn jetzt müsste erstmal die Pandemie überwunden werden, erklärten SPD-Vertreter, dass es sich zwar um einen Kampftag handele. Aber die Sensibilisierung für Gleichberechtigung müsse ständig geschehen und nicht nur am 8.März. Innenminister Michael Stübgen (CDU) lehnte den Vorstoß ebenfalls ab. Es gebe Morde an Frauen wegen ihres Geschlechts, es gebe Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt würden und solche, die wegen ihres Geschlechts nicht befördert würden, sagte er. Ein gesetzlicher, arbeitsfreier Frauentag helfe diesen Frauen allerdings null und nichts. Er sprach von einem "Show-Antrag". AfD-Vertreter nannten den Antrag "überflüssig, weil Frauen von der deutschen Mehrheitsgesellschaft eben nicht diskriminiert werden".

Laut Umfrage aus dem Jahr 2021 favorisiert jeder zweite Bundesbürger aber einen Feiertag

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov aus dem vergangenen Jahr sollte der 8. März nach Ansicht jedes zweiten Bundesbürgers in ganz Deutschland gesetzlicher Feiertag sein. So sprachen sich 47 Prozent der Befragten für diesen Schritt aus. Nur 29 Prozent der Bundesbürger wäre nicht damit einverstanden.

Sendung: Abendschau, 08.03.2022, 19:30 Uhr