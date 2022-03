Lehrkräftemangel an Schulen - Berlin hofft auf rückkehrende Beamte als Lehrer

Fr 04.03.22 | 10:21 Uhr | Von Thorsten Gabriel

dpa/Annette Riedl Audio: Inforadio | 04.03.2022 | Thorsten Gabriel | Bild: dpa/Annette Riedl

In Berlin fehlt es an Lehrerinnen und Lehrern. Dass das im schlimmsten Falle auch noch über Jahre so bleiben könnte, machte eine Anhörung im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses deutlich. Von Thorsten Gabriel

Dass es an den Berliner Schulen zu wenige Lehrerinnen und Lehrer gibt, ist keine Neuigkeit. Dass dies ein bundesweites Problem ist, auch nicht. Umso wichtiger aber ist die Frage: Was lässt sich dagegen tun? Und wie viele Lehrkräfte braucht Berlin eigentlich in den nächsten Jahren? Auf beide Fragen gab es am Donnerstag im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses gleich mehrere Antworten, die zeigten, wie komplex das Problem ist.

Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) versucht nicht, die Situation am Donnerstag im Bildungsausschuss allzu schönzureden. Trotzdem hat sie so etwas wie eine gute Nachricht in einer schlechten parat: Waren im November an den Berliner Schulen noch etwas über 613 Vollzeitstellen unbesetzt, sind es jetzt "nur noch" 293. Dass es sich dabei immer seltener um klassisch ausgebildete Lehrkräfte, sondern auch um Quer- und Seiteneinsteigende handelt, ist kein Geheimnis.

Einstellungen für 2.000 Vollzeitstellen jedes Jahr

Für einen reibungslosen Unterrichtsalltag an den Berliner Schulen bräuchte es nach Berechnungen der Senatsbildungsverwaltung jährliche Neueinstellungen für etwa 2.000 Vollzeitstellen – de facto also deutlich mehr als 2.000 Lehrkräfte, denn viele wollen nur Teilzeit arbeiten oder erteilen weniger Unterricht, weil sie noch für andere Aufgaben im Schuldienst zuständig sind. "Perspektivisch wird bis zum Jahr 2030 aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der laufenden Pensionierungswelle eher noch mit einer signifikanten Zunahme des mittelfristigen Einstellungsbedarfes zu rechnen sein", so Busse.

Wie viel Spielraum das für pädagogische Verbesserungen lässt, war an diesem Nachmittag im Bildungsausschuss durchaus umstritten unter den geladenen Gästen. So hielt die Berliner GEW-Vorsitzende Martina Regulin dem Senat vor, zu knapp zu rechnen. Für mehr Qualität bleibe kaum Platz, etwa für kleinere Klassen, "die in der Pandemie sehr gut funktioniert haben und wo man auch Erfolge gesehen hat".

Ex-Staatssekretär empfiehlt Personalpuffer - "sonst macht Bildungspolitik keinen Spaß"

Auch Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles mahnt eindringlich, bei allen Bedarfsprognosen unbedingt eine Qualitätsreserve mit einzuplanen. "Wenn Sie heute eine pädagogische Verbesserung beschließen, haben sie die dafür nötigen Lehrkräfte erst in acht Jahren", sagt der frühere SPD-Politiker, der mittlerweile als selbständiger Berater im Bildungsbereich unterwegs ist. "Das wissend, sollte man mindestens einen Personalpuffer von einem, besser noch zwei Prozent für solche Verbesserungen vorsehen. Sonst macht nämlich Bildungspolitik für Sie keinen Spaß."

Von der CDU-Opposition musste sich Rackles vorhalten lassen, dass er seinerzeit strikt dagegen war, Lehrerinnen und Lehrer wieder zu verbeamten. Dass Berlin das jetzt trotzdem wieder machen will, findet er nicht verwerflich. Er verweist auf Sachsen, wo die Wiedereinführung der Lehrkräfte-Verbeamtung dazu geführt habe, dass Pädagoginnen und Pädagogen nicht so schnell abgewandert seien. "Das wird wahrscheinlich in Berlin auch passieren, dass weniger Leute nach Brandenburg gehen. Das ist relativ klar", sagte Rackles - und dämpfte gleichzeitig die Erwartungen an diese viel diskutierte Maßnahme. "Lassen Sie es ein paar hundert sein, die bleiben. Solange wir nur 30 Prozent unseres Eigenbedarfs ausbilden, ist diese Bleibequote relativ trivial. Unser Problem sind die 70 Prozent, die wir nicht ausbilden."

Nachfrage nach Lehramtsstudiengängen sehr unterschiedlich

Auch das treibt die Bildungsfachleute um: An den Unis wurden in den vergangenen Jahren die Ausbildungskapazitäten zwar hochgeschraubt, doch statt der möglichen 2.000 Lehramtsabsolventinnen und -absolventen waren es im vergangenen Jahr gerade mal um die 900. Das Interesse sei unterschiedlich verteilt, versuchte es der Präsident der Freien Universität, Günter Ziegler, vor den Abgeordneten mit einer Erklärung. "Für einige Lehramtsfächer - also Physik, Chemie, Französisch und auch Alt-Philologie - werden die zur Verfügung stehenden Studienplätze nachfragebedingt nicht voll ausgeschöpft." In Englisch, Biologie oder Sonderpädagogik gebe es dagegen weit mehr Interessierte als Studienplätze. Dazu kommt, dass die Pandemie vor allem auswärtige Studierende dazu gebracht habe, ihr Studium noch nicht zu beenden oder es gar abzubrechen.

Ein weiteres Problem aus Sicht der Universitäten riss der Biologie-Didaktiker Dirk Krüger von der FU an. Es sei ein Problem, dass Studierende mit Bachelor-, aber noch ohne Master-Abschluss, zum Teil bereits an Schulen arbeiten würden. "Das führt zu einer Verlangsamung im Studium und manchmal sogar zu Abbrüchen, weil sie eben an den Schulen bereits unterrichten und sich dort fast schon wie Lehrer:innen fühlen. Das sorgt uns, das macht uns nervös."

Hoffen auf Berlin-Rückkehrende

Einen kurzfristigen Zuwachs im Schulbetrieb erhofft sich der Senat von seiner jüngsten Entscheidung, dass Berliner Lehrerinnen und Lehrer, die sich in anderen Bundesländern haben verbeamten lassen, nun ohne Wartezeit wieder zurückkehren können. Schulen hätten erste Signale von ehemaligen Referendarinnen und Referendaren erhalten, die gerne wieder in Berlin arbeiten würden. Dies allerdings ist nur möglich, wenn das Bundesland, in dem sie verbeamtet wurden, sie auch ziehen lässt. Aus Brandenburg gebe es da bislang noch Signale, dies nicht so einfach zuzulassen, ließ ein Abteilungsleiter der Bildungsverwaltung in der Ausschusssitzung durchblicken.

Wiederholt forderten Anzuhörende auch, die Bundesländer sollten sich besser miteinander abstimmen. Den Vorschlag, es sollte am besten einen Staatsvertrag zwischen den Ländern geben, um unnötige Wettkämpfe ums Lehrpersonal künftig zu vermeiden, versprach Bildungssenatorin Busse "mitzunehmen".

