Die behördlich beschlagnahmte Villa eines bekannten arabischstämmigen Clans in Berlin-Neukölln beschäftigt von diesem Donnerstag an die Justiz.



Das Amtsgericht Neukölln prüft eine Räumungsklage gegen die Familie, die in der Villa in Berlin-Buckow lebt. Der Bezirk Neukölln hatte ihr im vergangenen August gekündigt und eine Frist bis Ende Oktober 2021 zum Auszug gesetzt. Als der Clan die Villa am 1. November nicht geräumt hatte, zog der Bezirk vor Gericht. Als Grund dafür führt der Bezirk insbesondere an, dass das Vertrauensverhältnis zum Mieter gestört sei.