Interview | Pflege des Versammlungrechts - "Nein, es gibt keinen besonderen Trend zur Spontan-Demonstration"

Sa 19.03.22 | 10:02 Uhr

Bild: dpa/Varvara Smirnova

"Spontan-Demo", "Spaziergang", "Bummelfahrt" - viele Label, doch immer geht's um Protest - unangemeldet. Aber dürfen die das? - Ja, sagt Verfassungsrechtler Joschka Selinger. Es gilt aber: Freiheit und Einschränkung anderer müssen abgewogen werden.

rbb|24: Sogenannte Spaziergänge und Bummelfahrten jede Woche in vielen Städten und Kommunen: Ist dieser Trend neu - weg von der angemeldeten Demo?



Joschka Selinger: Aus meiner Sicht gibt es keinen Trend hin zu nichtangemeldeten Demos. Spontan-Demonstrationen sind so alt wie die Demonstration selbst. Ich würde hier einen Unterschied machen zwischen den Protestfahrten der Lkw-Fahrer und den Corona-"Spaziergängen". Der Protest der Lkw-Fahrer war ja von vornherein angekündigt. Ihnen ging es mit ihrem Protest auch nicht darum, die Voraussetzungen des Versammlungsrechts zu umgehen. Das war also anders als bei den Corona-"Spaziergängen". Dort war es ausdrücklich das Ziel, versammlungsrechtlichen Einschränkungen zuvorzukommen.

zur person Joschka Selinger Agata Szymanska-Medina Joschka Selinger ist Jurist. Er arbeitet als Verfahrenskoordinator bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und bearbeitet dort die Verfahren im Bereich Versammlungsrecht.

Gibt es denn für diese Spontan-Proteste nun geschichtliche Vergleiche, die sie ziehen würden?



In der Bundesrepublik gibt es schon eine Geschichte von Protesten auf Autobahnen. Das waren und sind Sitzblockaden. Das sind dann oft Blockaden von Zufahrten, etwa von Militärstützpunkten. Und die waren in aller Regel unangemeldet und spontan.

Das Versammlungsrecht sieht genau das ja auch vor: Wer protestieren will, soll das tun können. Aber wie ist es dann rechtlich möglich, Protest auch zu verbieten oder einzuschränken?



Nach Artikel 8 des Grundgesetzes sind Versammlungen – alle sind da gemeint, also jede Zusammenkunft von mehr als zwei Menschen zur Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung - erst einmal von der Versammlungsfreiheit geschützt. "Öffentliche Meinungskundgabe" heißt dann, dass man nach außen erkennbar eine Meinung äußert, das muss jetzt nicht nur getan werden durch Transparente oder Sprechchöre. Es reicht hier dann auch ganz einfach bloße physische Präsenz und die ist auch gegeben, wenn die Lkws für ihren Spritpreisprotest langsam fahren oder wenn sich Menschen auf einer Autobahn hinsetzen. Doch diese Freiheit gilt nicht uneingeschränkt. Versammlungen dürfen durch Gesetze eingeschränkt werden. Und da gelten dann die Versammlungsgesetze – die des Bundes und die der Länder. Die Gesetze sehen nun für Versammlungen unter freiem Himmel in der Regel auch Anmeldepflichten vor – das ist eine Frist, dass sie also meist 48 Stunden im Voraus anzumelden sind.



Also doch Einschränkungen?



Diese Anmeldepflicht reicht nicht so weit, dass eine Versammlung allein deswegen verboten werden könnte, weil sie nicht angemeldet ist. Bei dieser Anmeldung spricht man von einer Obliegenheit, die vor allem dazu dient, die Versammlung auch zu ermöglichen, etwa um eine möglichst gute Kooperation mit den Polizei- und Sicherheitsbehörden sicherzustellen. Das heißt, von dieser Anmeldepflicht kann auch im einzelnen Fall abgewichen werden. Dies gilt etwa für Spontan-Versammlungen, wenn der Anlass neu und aktuell ist und man schon allein die Frist von 48 Stunden nicht mehr einhalten kann – ein Beispiel wäre hier der russische Einmarsch in der Ukraine.



Wenn eine Versammlung nicht rechtzeitig angemeldet wird, dann dürfen die Versammlungsbehörden vor Ort die Versammlung nicht allein aus dem Grund auflösen, weil sie nicht angemeldet ist. Für solch eine Auflösungsentscheidung muss immer noch etwas hinzukommen: eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Erst dann kann die Polizei etwa versammlungsrechtliche Verfügungen erlassen – etwa die Auflösung einer Versammlung auf der Autobahn, weil mögliche Proteste hier mit Gefahren des Straßenverkehrs einher gehen, oder wenn dort dann der Verkehr übermäßig lange blockiert wird. Das entscheiden dann die Behörden vor Ort.



Bild: dpa/Ying Tang

Um diese Interessen von Protest-Aktivisten und öffentlichem Leben abzuwägen, soll also die Demo angemeldet werden und die Behörden geben dann eine Art Zustimmung – gibt es da einen Trend, den sie beobachten, hin oder weg zu Verboten oder Einschränkungen?



Im Zusammenhang mit den Corona-"Spaziergängen" haben wir den Trend gesehen in den süddeutschen Bundesländern, dass die Behörden sogenannte Allgemeinverfügungen erlassen haben, die Proteste vollständig und im Voraus verboten haben. Solche Verfügungen gab es in den vergangenen Jahren nur in absoluten Ausnahmefällen. Das gab es vor allem im Kontext mit bestimmten Ereignissen an bestimmten Orten, also bei Castor-Transporten, dass eben an oder um die Transporte herum Demonstrationen verboten wurden. Diese Verfügungen nun in Bayern und Baden-Württemberg waren schon besonders weitreichende Versammlungsverbote.

Bei den Castor-Transporten wurden die Verbote mit den Gefahren durch die transportierten Güter begründet, aber hier nun bei den Corona-Protesten? – Wo ist da die Angemessenheit?



Corona-Proteste und Castor-Transport - diese beiden Situationen sind nur schwer vergleichbar. Solch ein pauschales Verbot von Versammlungen ist immer eine Gratwanderung, denn damit wird dann jede legitime Versammlung ausgeschlossen. Und genau das traf ja auch auf die Verbote hier nun zu: Spontane Proteste - in welcher Form auch immer - waren durch diese Verfügungen unmöglich. Aber: In den konkreten Fällen der Proteste war es dann aber auch so, dass es den Teilnehmenden eben vor allem darum ging, die Behörden an der Nase rumzuführen. Und später wurden diese Allgemeinverfügungen auch besser begründet – in Reaktion auf gerichtliche Entscheidungen, also die Kontrolle: Die Behörden lieferten dann eine tiefere Begründung für ihre Verbote. Und die Beschränkungen wurden dann konkreter, dass sie also nicht in der gesamten Stadt galten, sondern nur an bestimmten Plätzen, oder nicht mehr für den gesamten Tag, sondern nur für bestimmte Tageszeiten. Darum: Wichtig ist hier die Abwägung im Einzelfall. Pauschale Verbote im Voraus sind verfassungsrechtlich problematisch.

Betrachten wir konkret die Einschränkungen etwa von Querdenker-Demos in Berlin im Sommer 2021 oder die Demos von Corona-Leugnern verschiedener Gruppen im Sommer 2020 – wie sehr haben hier Behördenentscheidungen zu einer Skepsis gegenüber der Garantie der Versammlungsfreiheit geführt?



Wenn man sich die Entscheidungen der Gerichte zu Versammlungen während der Corona-Pandemie anschaut, dann gab es am Anfang sehr weitreichende Verbote, doch wurde davon sehr schnell abgewichen. Das hatte dann auch das Bundesverfassungsgericht im Sommer geklärt, dass die ganz pauschalen Verbote, die nur mit dem Infektionsschutz begründet waren, nicht mit der Versammlungsfreiheit vereinbar sind. In der Folge dann war die Versammlungsfreiheit wieder weitgehend gewährleistet und zwar für alle Anliegen gleichermaßen, für Corona-Skeptiker wie für die Klimabewegung. Die Gerichte haben differenzierter reagiert, beispielsweise durch bestimmte Auflagen zum Infektionsschutz. Vielen Corona-Skeptikern ging es mit ihrer Kritik meist auch darum, dass sie die Auflage etwa der Maskenpflicht nicht einhalten wollten, doch dazu hieß es hier in den Entscheidungen: Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske ist eine Auflage, die es ermöglicht, einen Protest auch durchzuführen.





Sie sagen, es gibt keinen Trend zur Spontan-Demo, sondern es gibt wohl gute Gründe derjenigen, die dazu aufrufen.



Nein, es gibt keinen besonderen Trend zur Spontandemonstration. Es gibt aber, und das ist das Besondere der Spaziergänge, einen Trend aus einer bestimmten politischen Richtung – und zwar der Gegner der Corona-Maßnahmen – gezielt zu versuchen, versammlungsrechtlichen Einschränkungen – wie eben die Maskenpflicht aus Infektionsschutzgründen – nicht einzuhalten, indem man die Anmeldung des Protestes umgeht – ja, das ist ein Trend: Durch diese nicht als Demo angemeldeten Spaziergänge soll versucht werden, rechtlich legitime Beschränkungen zu umgehen.



Regionale Unterschiede in der Offenheit der Behörden – die gab und gibt es offenbar. Sie haben Bayern und Baden-Württemberg und dort gültige Allgemeinverfügungen genannt. Wo steht da Berlin, wie sieht es in Brandenburg aus?



Regionale Unterschiede gibt es immer. Zu erwähnen wäre jetzt hier auch NRW, das jetzt mit einem Gesetz Demonstrationen auf Autobahnen verbietet. Berlin hat – seit letztem Jahr – ein etwas liberaleres Versammlungsgesetz. Die Rechtsprechung und das Vorgehen der Behörden in Berlin schlägt bislang zu keiner Seite besonders stark aus. Es bleibt abzuwarten, ob das neue Versammlungsgesetz zu einer versammlungsfreundlicheren Linie der Behörden führt. Der Umgang mit den Sitzblockaden der "Letzten Generation" war hier im Rahmen.



In Brandenburg gilt das Versammlungsgesetz des Bundes, das in seiner Auslegung durch das Bundesverfassungsgericht Versammlungen auch weitestgehend ermöglicht. Anders als in Berlin hatten einige Brandenburger Behörden im Umgang mit den Corona-"Spaziergängen" eine restriktivere Linie eingeschlagen. So gab es auch in Cottbus eine Allgemeinverfügung, die unangemeldete Proteste gegen die Corona-Maßnahmen für zwei Wochen vollständig verboten hatte.



Sehen Sie bei der Betrachtung der Protestkultur in anderen Ländern vielleicht Entwicklungen, die interessant sind, die sich auch hier durchsetzen könnten und die Proteste und Demos, wie wir sie bislang kennen, verändern?



Eine Entwicklung ist, dass es wieder häufiger Protestcamps gibt. Das hat – gefühlt – in der Pandemie wieder an Bedeutung gewonnen – etwa mit den Protestcamps der Klimabewegung zuletzt neben dem Kanzleramt mehrfach. Auch die Querdenken-Bewegung hatte im Sommer 2020 versucht, solch ein Protestcamp anzumelden. Solche Protestcamps sind auch eine transnationale Entwicklung – denn Protestcamps gibt es auch an vielen anderen Orten in Europa. Und ein anderer Trend sind digitale Versammlungen, oder hybride Versammlungen. Und hier ist die Frage: Gilt dafür das Versammlungsrecht, sind das überhaupt Versammlungen, wenn Menschen eben nur zum Teil vor Ort sind, ein Teil gestreamt wird und sind diese Versammlungen dann durch das Versammlungsrecht geschützt. Oder: Protest durch Hashtags auf Twitter ausdrücken – ist das eine Versammlung oder Teil einer Versammlung?

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Stefan Ruwoldt für rbb|24. Bei diesem Text handelt es sich um eine gekürzte und redigierte Fassung.