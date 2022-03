Die großen Anhänger haben einen etwa sechs Meter langen, ausfahrbaren Mast, an dem sich bewegliche Kameras befinden, die sich über einen Laptop steuern lassen. Polizisten können die Aufnahmen live beobachten und auch speichern.

Eingesetzt wurden die Geräte unter anderem am Alexanderplatz, an der Warschauer Brücke am RAW-Gelände, am Kottbusser Tor in Kreuzberg, am Hermannplatz in Neukölln und anderen kriminalitätsbelasteten Orten in der Hauptstadt. Die Polizei hoffte anfangs auf Abschreckung von Kriminellen und Beweise für den Fall von Festnahmen. In den vergangenen Jahren hieß es immer wieder, die Technik sei nicht praktikabel und es werde selten gefilmt.