Ob er tatsächlich wiederkommt, liegt zunächst in der Hand eines Gerichts. Am 22. April verhandelt das Landgericht Berlin über Kalbitz' Klage gegen die Bundes-AfD. Die hatte ihn im Sommer 2020 ausgeschlossen, weil er bei Eintritt in die Partei eine ehemalige Mitgliedschaft bei der rechtsextremen Vereinigung Heimattreue Deutsche Jugend und bei den Republikanern verschwiegen haben soll. Der Verfassungsschutz-Chef in Brandenburg sagt über Kalbitz, er sei tief im organisierten Rechtsextremismus verwurzelt - "über Jahrzehnte hinweg".

Gegen Sonntagmittag betritt Andreas Kalbitz die Halle, in der seine ehemalige Partei gerade die Beisitzer zum Landesvorstand wählt. Er geht durch die Reihen, schüttelt Hände, lässt ein Fan-Foto mit sich machen. Bereits am Vorabend war er - pünktlich nach der Wahl der neuen Vorsitzenden und ihrer Stellvertreter – dagewesen, beobachtete die Wahl des erweiterten Vorstands von der Tribüne aus. Es soll das Zeichen sein: Andreas Kalbitz ist noch da.

Nachdem Kalbitz‘ Mitgliedschaft für nichtig erklärt worden war, blieb der Landesverband der AfD knapp zwei Jahre ohne Spitze. Am Samstag wurde schließlich Birgit Bessin als seine Nachfolgerin gewählt. Bessin ist seit 2014 Abgeordnete im Brandenburger Landtag, in der Basis der Partei gut vernetzt und eine politische Vertraute von Kalbitz. Sie hatte den Verband gemeinsam mit dem Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow kommissarisch geleitet.

Der Parteitag hatte vielen als richtungsentscheidend gegolten – wenn nicht inhaltlich, so doch strategisch. Bessins Herausforderer, der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer, hatte im Vorfeld gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Hans-Christoph Berndt, und seinem Stellvertreter Steffen Kubitzki ein Strategiepapier veröffentlicht. Die drei, die wohl für eine größere Gruppe im Landesverband stehen, mahnten dessen Professionalisierung an. Man müsse das Image der Partei positiv entwickeln und sich in der Kommunalpolitik besser aufstellen. Sonst, so die Befürchtung, verharre man in der Opposition.

Hinter vorgehaltener Hand hieß es, man sei auch mit dem Auftreten des kommissarischen Landesvorstands, Bessin und von Lützow, unzufrieden. Den Austritt von Mitgliedern legt man auch ihnen zur Last. Seit 2020 gibt es bei fast allen Kreisverbänden sinkende Mitgliederzahlen. Auch das Festhalten an Kalbitz wird von einigen in der Partei kritisiert. Er gilt bei ihnen wegen seines Führungsstils als umstritten.