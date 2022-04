AfD Brandenburg wählt neuen Vorsitzenden - Wer kommt nach Kalbitz?

Sa 09.04.22 | 08:20 Uhr | Von Amelie Ernst

dpa/Christophe Gateau/Soeren Stache Audio: Inforadio | 09.04.2022 | Amelie Ernst | Bild: dpa/Christophe Gateau/Soeren Stache

Seit mittlerweile fast zwei Jahren, seit Andreas Kalbitz seinen Posten räumen musste, hat die Brandenburger AfD keinen Vorsitzenden. Zwei Stellvertreter führen seitdem die Geschäfte. Am Wochenende soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Von Amelie Ernst

Dass die Brandenburger AfD gespalten ist, bestreitet inzwischen eigentlich kaum noch jemand - zumindest nicht hinter vorgehaltener Hand. AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt sprach zwar nach seiner knappen Wiederwahl vor vier Wochen von einem "positiven Signal". Das Wahlergebnis zeigte jedoch eher das Gegenteil: Fast so viele Fraktionsmitglieder stimmten gegen wie für ihn. Auch in einigen Kreisverbänden brodelt es – und zwar teils so heftig, dass nach der im Barnim zuletzt auch die AfD-Kreistagsfraktion in Dahme-Spreewald zerbrach und sich nun um die Namensrechte streitet.

Audio: Antenne Brandenburg | 18.03.22 | Amelie Ernst | Bild: dpa/Ralf Hirschberger AfD-Verfassungsklage in Brandenburg - Die Frage nach dem Schiedsrichter Vor zwei Jahren stufte der Verfassungsschutz die Brandenburger AfD als Verdachtsfall ein. Seitdem will die Partei erreichen, dass nicht mehr öffentlich über solche Einstufungen informiert wird. Über die Frage wurde am Freitag im Landesverfassungsgericht gesprochen. Von Thomas Bittner

Kalbitz-Vertraute Bessin kandidiert

Auch bei der Wahl des oder der neuen Landesvorsitzenden gibt es im Wesentlichen zwei Lager: Auf der einen Seite die Anhänger der bisherigen stellvertretenden Landesvorsitzenden und Kalbitz-Vertrauten Birgit Bessin. Sie hat kein grundsätzliches Problem mit Radikalen und Identitären in oder im Umfeld der Partei, kämpft gegen die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz und steht für den Teil der Partei, der auf der Straße agiert und beispielsweise gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Regelmäßig spricht Bessin auf Kundgebungen und bei sogenannten "Montagsdemonstrationen". Unterstützer hat sie vor allem in den AfD-Kreisverbänden im Brandenburger Süden und im Nordosten - dort, wo sich auch Andreas Kalbitz auf besonders große Zustimmung verlassen konnte.

rbb Brandenburg - Das rechtsextreme Netzwerk in der AfD-Landtagsfraktion In der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion wird der parlamentarische Arm der rechtsextremen Bewegung immer stärker: rbb-Recherchen zeigen das Netzwerk aus rechtsextremen Mitarbeitern und Abgeordneten. Von Amelie Ernst, Oliver Soos, Olaf Sundermeyer und Stephanie Teistler

Konkurrent Springer tritt gemäßigter auf

Lange Zeit hatten Kalbitz' Anhänger gehofft, dass dieser noch rechtzeitig vor der Neuwahl in die Partei zurückkehren und damit selbst antreten kann - nach dem Rückzug von Ex-Parteichef und Kalbitz-Opponent Jörg Meuthen im Januar schien dies zunächst wahrscheinlicher zu werden. Allerdings entscheidet das Berliner Landgericht erst am 22. April, zwei Wochen nach der Neuwahl in Prenzlau, über Kalbitz‘ Klage gegen seinen Rauswurf aus der Partei. Stattdessen kandidiert nun Birgit Bessin. Bessins Konkurrent um den Landesvorsitz ist der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer. Auch er kritisiert "Impfzwang" und "Migrationskrise" und will dem "Staatsfunk das Rückgrat brechen", tritt aber nach außen meist gemäßigter auf als Bessin und will die Wahrnehmung der Brandenburger AfD verändern. In seinem Bewerbungsvideo fordert er unter anderem PR-Schulungen für die Kreisverbände. "Wir müssen uns fragen, warum unsere Veranstaltungen inzwischen nicht mehr gut besucht werden, warum wir Mitglieder verlieren und warum wir in Umfragen trotz des desaströsen Zustands unseres Landes eher fallen als steigen", so Springer. Außerdem müsse es das große, übergeordnete Ziel der AfD sein, zur stärksten politische Kraft zu werden und "die Machtfrage" zu stellen. Alles sei diesem einen Ziel unterzuordnen.

dpa/S. Stache Kampagne entwirft Zerrbild - AfD sieht Brandenburg als Hort der linksextremen Gewalt Die AfD im Brandenburger Landtag steht politisch am rechten Rand und beschäftigt Rechtsextremisten. Parlamentarischen Einfluss und Fraktionsgeld nutzt sie, um Akteure der Zivilgesellschaft anzugreifen. Dafür entwirft sie das Zerrbild eines linksextremistisch verfilzten Bundeslandes. Von Hanno Christ

Wer schafft es, mehr Unterstützer zu mobilisieren?

Auch René Springer grenzt sich nicht klar von Radikalen und Rechtsaußen in der Partei ab, würde sie im Falle eines Wahlerfolgs wohl auch in den Vorstand integrieren, heißt es aus seinem Umfeld. Allerdings müsse der Vorstand künftig stärker auf die Einhaltung der Satzung achten. Zu oft seien Konflikte innerhalb des Landesverbandes in den vergangenen Monaten eskaliert – das wolle Springer ändern. Offen ist, wer am Ende mehr Parteimitglieder von sich überzeugen kann: So wird es beim Parteitag auch darauf ankommen, wer es schafft, besser zu mobilisieren und an einem Wochenende mehr UnterstützerInnen nach Prenzlau, ganz im Brandenburger Nordosten, zu holen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.04.2022, 6 Uhr