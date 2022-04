Hintergrund für die Reform ist die in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gesunkene Zahl der Bafög-Empfänger. Nach einem Höchststand von 979.000 (einschließlich Schüler-Bafög) im Jahr 2012 lag die Zahl im vergangenen Jahr bei nur noch 639.000.



Dieser Trend zeigte sich in den vergangenen Jahren auch in Berlin und Brandenburg: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden in Berlin im Jahr 2020 insgesamt 44.998 Personen und in Brandenburg 16.805 Personen mit Bafög gefördert. Das waren in Berlin 6,2 Prozent und in Brandenburg 7,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2017 bezogen noch gut 54.000 Menschen in Berlin Bafög, in Brandenburg waren es damals noch mehr als 21.000 Studierende, Azubis und Schüler.



Das Deutsche Studentenwerk (DSW) verweist unter anderem darauf, dass die Leistung über die Jahre nicht genug reformiert, ausgebaut und an neue Lebensrealitäten angepasst wurde.