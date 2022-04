Bildungsstaatssekretär Alexander Slotty (SPD) erklärte in Reaktion auf eine parlamentarische Anfrage der CDU, dass derzeit bereits mehr als 2.000 ukrainische Kinder und Jugendliche in Berlin den Unterricht besuchen. Zuerst hatte der Berliner "Tagesspiegel" [Externer Link] über die Prüfung eines solchen Vorhabens durch den Senat berichtet.

Ukrainisch käme in Fall der Einrichtung einer solchen Schule als zehnte Sprache von Europaschulen in Berlin hinzu. Bereits seit mehreren Jahrzehnten gibt es Europaschulen mit Französisch, Englisch und Russisch, später kamen Griechisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch und Spanisch hinzu.



Der Senat teilte zudem mit, dass er auch detailierte Informationen über Lehrkräfte aus der Ukraine habe. Rund 300 seien bereits in Berlin wohnend gemeldet, heißt es in der Antwort der Bildungsverwaltung auf die Anfrage. Geprüft werde bereits ein "schnellerer Zugang zum Arbeitsmarkt" für diese Lehrkräfte, hieß es.