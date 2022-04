Brandenburger Innenministerium - Mehr als jeder dritte Kommunalpolitiker erlebt Gewalt

Mo 04.04.22 | 11:35 Uhr

Bild: dpa-Symbolbild/Jens Büttner

Die Angriffe reichen von Bedrohung bis zu körperlicher Gewalt: Wer an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde steht und wer in einem Kommunalparlament sitzt, erlebt Angriffe. Das hat eine Studie in Brandenburg ergeben. Das Land will reagieren.

Mehr als ein Drittel aller Brandenburger Kommunalpolitiker ist in den vergangenen acht Jahren Beleidigungen, Bedrohungen und anderen Angriffen ausgesetzt gewesen. Das geht aus einer Studie für das Innenministerium hervor, die Minister Michael Stübgen (CDU) am Montag in Potsdam vorstellte. Frauen seien dabei etwas häufiger Ziel solcher Attacken gewesen, die zudem oft sexistischen Charakter gehabt und bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen gereicht hätten, heißt es in der Kommunalstudie weiter.

Region Senftenberg und Potsdam besonders betroffen

Die Studie zeige eine Verrohung der politischen Kultur, die nicht hingenommen werden dürfe, betonte Innenminister Stübgen. Im untersuchten Zeitraum 2014 bis 2021 haben der Studie zufolge 33 Prozent der kommunalen Amts- und Mandatsträger Beleidigungen, 19 Prozent Bedrohungen, 14 Prozent Sachbeschädigungen und 4 Prozent körperliche Angriffe erlebt. Insgesamt hätten 35,5 Prozent der befragten Mitglieder aus Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen sowie der Oberbürgermeister, Bürgermeister und Amtsdirektoren von mindestens einem Vorfall berichtet. Rechnerisch vergehe fast kein Tag, an dem es nicht irgendwo im Land zu Angriffen komme. Die Landesregierung kündigte Konsequenzen an. Rund 1.500 Politiker beteiligten sich an der Studie. In Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern habe der Anteil persönlich Betroffener bei 49 Prozent, in kleinen Kommunen mit weniger als 500 Einwohnern bei 16 Prozent gelegen. Die Studie zeigt, dass Kommunalpolitiker in der Region um Senftenberg an der Grenze zu Sachsen sowie in Potsdam besonders betroffen sind. Dort gab jeweils mehr als die Hälfte an, Opfer von Angriffen geworden zu sein.

Besonders hohe Quote bei Kreistagsabgeordneten

Besonders hoch sei die Betroffenenquote mit 52 Prozent bei den Kreistagsabgeordneten, hieß es. Mehr als ein Drittel der befragten Opfer habe zudem berichtet, dass Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen oder Gewalt typischerweise von Mitgliedern anderer Fraktionen oder Parteien ihrer Kommune oder ihres Landkreises ausgingen. Weitere sieben Prozent verorteten die Urheberschaft in der eigenen Fraktion oder Partei. Nur in einem Viertel der Fälle sei der Urheber der Angriffe nicht persönlich bekannt. Nur rund 27 Prozent der Opfer mit mindestens einem Angriff meldeten den Vorfall der Polizei, wie die Studie ergab. In persönlichen Befragungen dominiert ein mangelnder Glaube an Strafverfolgung und effektive Verurteilungen. Die Landesregierung will mit mehr Training gegensteuern, um Kommunalpolitiker bei Konfliktsituationen fit zu machen. Es soll künftig Hilfe und Beratung geben.

