Brandenburg sei auf dem Weg zur Gewinnerregion der 2020er Jahre. So sagt es Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Er weiß selbst, dass dieser Satz aus dem Koalitionsvertrag 2019 belächelt wurde. Heute sei das anders.

Die Ansiedlung von Tesla in Grünheide, die Batteriefabrik von BASF in Schwarzheide oder Rock Techs Lithium-Ambitionen in Guben geben der Landesregierung in ihrer Bilanz Aufwind. "Unser Land befindet sich gerade in der besten wirtschaftlichen Entwicklung seit seinem Bestehen", so Woidke am Dienstag. Dementsprechend zufrieden zeigt er sich mit der Halbzeitbilanz seiner Koalition aus SPD, CDU und Grünen.

Dabei agiert die Landesregierung seit gut zwei Jahren im Krisenmodus. Corona-Pandemie, Afrikanische Schweinepest, jetzt der Krieg gegen die Ukraine: Für das ruhige Abarbeiten ihrer Koalitionsvorhaben war seit Anfang 2020 kaum Zeit.

An einige gemeinsame Projekt konnte man dennoch bereits einen Haken setzen: Der versprochene Pakt für Pflege ist vereinbart, der Vergabemindestlohn auf 13 Euro gestiegen, es wurden mehr Stellen in Justiz und Polizei besetzt und der Betreuungsschlüssel in der Kita verbessert.