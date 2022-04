Landesparteitag der Brandenburger Linke - Eine Partei sucht Einigkeit - und eine Spitze

Die Brandenburger Linke ist krisengebeutelt. Sie ringt um ihren Kurs aus dem Tief schlechter Wahlergebnisse zur Land- und Bundestagswahl - und gleichzeitig um eine neue Parteispitze. Der will auch Sebastian Walter angehören. Von Stephanie Teistler

Seine Kandidatur käme für ihn genauso überraschend wie für alle anderen - so schreibt es Linke-Fraktionschef Sebastian Walter in seiner Bewerbung um den Landesvorsitz. Erst am Freitagvormittag hatte er die Bewerbung eingereicht – öffentlich angekündigt war das nicht, auch seine Fraktion wusste nicht Bescheid. Nach vielen Gesprächen habe er sich aber zur Kandidatur entschlossen, so Walter.



Was er anbiete: eine "geeinte Landespartei". Genau daran fehlt es der Brandenburger Linken derzeit. Die Partei kommt an diesem Wochenende in Schönefeld zu einem Parteitag zusammen, auf dem sie eine neue Doppelspitze wählen wird. Im Vorfeld konnte man sich jedoch nicht auf ein Duo einigen - es läuft auf Kampfabstimmungen hinaus.



Zur Wahl stellen sich, neben Walter, die bisherige Co-Vorsitzende Katharina Slanina, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Norbert Müller und die bisher landespolitisch unbekannte Anja Kreisel. Die bisherige Co-Vorsitzende Anja Mayer tritt nicht noch einmal an.



Linke in der Krise

Die Vorsitzsuche findet vor dem Hintergrund des schlechten Ergebnisses zur Bundestagswahl statt, zu der die Linke 2021 bundesweit weniger als 5 Prozent der Stimmen holen konnte. In Brandenburg kamen sie auf 8,5 Prozent der Stimmen - das schlechteste Ergebnis in den neuen Bundesländern, weit entfernt von den einst erreichten fast 30 Prozent. Der Landesverband gilt nicht zuletzt wegen der Wahlschlappen als krisengeschüttelt. Den Ruf, die Stimme des Ostens zu sein, hat die Linke schon lange nicht mehr.



Streitpunkt ist dabei auch die Ausrichtung der Partei. Während ein Teil des Landesverbands stärker in die außerparlamentarische Opposition drängt, setzt der andere Teil auf Gestaltungsanspruch im parlamentarischen Betrieb. In Brandenburg hat sie damit Erfahrung, schließlich war sie hier von 2009 bis 2019 Teil der Regierungen.



Die Wahl der neuen Landesspitze

Die bisherige Parteivorsitzende Katharina Slanina tritt wieder an. Nach einem Aufarbeitungsparteitag der Brandenburger Linken im Januar sprach sie davon, dass die Partei den Anschluss an die Protestkultur im Land wieder finden müsse. Zur sogenannten Bewegungslinken gehört sie aber nicht. Slanina setzt auch weiter auf den "Gestaltungsanspruch" der Linken. Auch sie macht in ihrer Bewerbung deutlich, sie wolle diese Lager der Partei zusammenbringen. Im Duo mit Anja Mayer hatte sie der Partei nach außen bisher allerdings kaum ihren Stempel aufdrücken können.



Für das Anti-Regierungs-Lager steht Norbert Müller. Er ist bei vielen in der Partei umstritten, dennoch kann der ehemalige Bundestagsabgeordnete auch auf Unterstützung in der Brandenburger Linken zählen: Bei der Aufstellung zur Bundestagswahl 2021 hatte Müller die Kampfabstimmung um Listenplatz Eins nur knapp gegen Christian Görke verloren.



Müller hatte sich als Gegenentwurf zum regierungserfahrenen Görke hingestellt: Als Bewegungslinker, der die Partei zurück auf die Straße bringt, verzahnt mit sozialen Bewegungen. Das Bundestagswahlergebnis und der Fall der Linken unter die Fünf-Prozent-Hürde haben gezeigt: das Schielen der Partei auf Regierungsbeteiligung in einem Bündnis mit SPD und Grünen kam offenbar nicht gut an. Müllers Ansatz könnte das Auftrieb geben. Ob es ihm selbst bei der Wahl hilft, ist fraglich. Denn die Satzung der Partei schließt eine rein männlich besetzte Doppelspitze aus.



Hoffen auf ein Ende der Selbstbeschäftigung

Dass Müller nun gegen Fraktionsvorsitzenden Sebastian Walter bestehen kann, ist unwahrscheinlich. Walter ist derzeit eines der bekanntesten Gesichter der Brandenburger Linken. Seit 2019 leitet er die Linksfraktion im Landtag, zunächst in einer Doppelspitze, seit 2021 allein. Obwohl die Linke nach der AfD nur zweitgrößte Oppositionsfraktion ist, hat sich Walter in seinen Reden unter Beobachtern den Ruf als eigentlicher Oppositionsführer erarbeitet.



Walters Kandidatur solle die Partei nun beruhigen, wie es heißt. Er könne als einer der wenigen die Gräben zwischen den Lagern der Partei überbrücken, so ein Parteimitglied, das nicht genannt werden möchte. Programmatisch wird Sebastian Walter nicht müde, den sozialen Kern der Partei zu betonen. Er wolle aber auch, dass die Partei als Problemlöserin gesehen werde. In Brandenburg werde der Linken dahingehend zu wenig zugetraut, wie er am Donnerstag dem rbb sagte: "Warum soll man uns das auch zutrauen, wenn wir uns mehr mit uns selbst beschäftigen als mit den Problemen der Menschen?"



Ein Ende der Selbstbeschäftigung soll der Parteitag am Wochenende sein. Dass die Wahl zum neuen Parteivorsitz geräuschlos über die Bühne geht, ist allerdings nicht zu erwarten. Erst am Samstagabend wird der Parteitag die Entscheidung fällen, ob man überhaupt eine Doppelspitze wählt – oder doch den Einzelvorsitz. Auch dass sich bis Sonntagfrüh noch weitere Bewerberinnen und Bewerber melden, ist nicht ausgeschlossen.