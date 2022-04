Die Berliner CDU will mit einem 5-Punkte-Plan gegen die Desinformation des Kremls vorgehen. Landeschef Wegner fürchtet das Spaltungspotenzial der Propaganda. SPD und Linke wundern sich über die Initiative: Die Union fordere, was es längst gebe. Von Angela Ulrich

Die Berliner CDU fordert den Senat in dem vierseitigen Papier auf, bestehende Präventionskonzepte verstärkt auch gegen Desinformationskampagnen einzusetzen. Die Christdemokraten stellen sich Modellprojekte vor, die gegen Hass im Netz vorgehen. Dazu gehöre auch, Propaganda "in Sozialen Medien zu erkennen, zu entlarven und wenn möglich zu löschen".

"Damit wollen wir dafür sorgen, dass den Desinformationskampagnen des Kreml im wahrsten Sinne des Wortes der Stecker gezogen wird", sagt CDU-Landeschef Kai Wegner dem rbb am Sonntag. Der russische Staat dürfe "durch propagandistische und geheimdienstliche Mittel" die Gesellschaft in der deutschen Hauptstadt nicht spalten. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Außerdem solle der Berliner Verfassungsschutz gestärkt werden, auch, um "die Beobachtung von Putin-treuen Aktivisten, Propagandisten und Einflussagenten in Parteien wie der AfD" auszuweiten. Berlin dürfe "nicht zu einer Bühne von Putins Propaganda-Show werden", schreibt die CDU. Landeschef Wegner ist besorgt, wenn es in Berlin vermehrt zu Angriffen auf Russlanddeutsche und Spätaussiedler in der Stadt kommt. Wegner sei dankbar, dass sich auch unter den russischstämmigen Berlinerinnen und Berlinern so viele gegen Putin und für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine engagieren. "Wir müssen dem Kreml deutlich Grenzen aufzeigen, dass wir wehrhaft sind, und dass wir uns nicht spalten lassen."

Bei der Berliner Linken stößt das CDU-Konzept auf Verwunderung. "Selbstverständlich muss man gegen Putin-Propaganda sein", sagt Landeschefin Katina Schubert dem rbb. "Aber ich würde der CDU raten, sich mal ein bisschen in der Projekte-Landschaft in Berlin umzusehen. Was sie alles fordert, an Präventions- und Anti-Diskriminierungsmaßnahmen – da haben wir schon sehr viel, nur hat sich die CDU bisher nie dafür interessiert." Schubert nennt beispielsweise russischsprachige Integrationsbeauftragte in den Bezirken. Dafür gebe es auch schon seit Längerem gezielte Förderungen.

Auch bei der SPD ist der innenpolitische Sprecher im Abgeordnetenhaus, Tom Schreiber, zurückhaltend. "Man muss dann auch schon seriöse Vorschläge machen", kritisiert Schreiber den CDU-Vorstoß, "und nicht den Eindruck erwecken, als ob die Sicherheitsbehörden in Berlin jetzt auf das Papier gewartet hätten. So nach dem Motto: Wir haben bisher nichts getan und schauen einfach zu. So ist es ja weiß Gott nicht!"