Ist es möglich, ein verfassungsmäßiges Enteignungsgesetz zu schaffen? Damit will sich eine Kommission des Berliner Senats befassen. Darin vertreten sein werden auch Experten von "Deutsche Wohnen & Co. enteignen".

Die Initiative "Deutsche Wohnen Co. enteignen" will drei Vertreter in die vom Berliner Senat eingesetzte Expertenkommission zum Thema Enteignung großer Wohnungsunternehmen entsenden. "Die Experten haben die historische Aufgabe, den Rahmen für ein rechtssicheres Vergesellschaftungsgesetz zu schaffen", teilte die Initiative am Mittwoch in Berlin mit.

Die Kommission unter der Leitung der früheren Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) soll sich mit der Frage beschäftigen, ob ein entsprechendes Enteignungsgesetz verfassungsgemäß wäre - sie soll aber auch wohnungswirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und finanzpolitische Belange beleuchten. Nach rund einem Jahr soll sie dem Senat eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen vorlegen.