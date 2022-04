Mögliches Rohstoff-Embargo - Raschke zieht Steinkohle-Vorschlag wieder zurück

Do 14.04.22 | 07:36 Uhr

Was tun, wenn es ein Rohstoff-Embargo gegen Russland gibt? Brandenburgs Grünen-Fraktionschef Raschke hatte vorgeschlagen, Braunkohlekraftwerke mit Steinkohle weiterzubetreiben. Das sei "unrealistisch" , hieß es daraufhin. Von Oliver Soos

"Ein mögliches Szenario wäre, ein Kraftwerk in Reserve zu halten und einen Haufen Steinkohle danebenzulegen. Denn Braunkohlekraftwerke kann man auch mit Steinkohle betreiben. Wir sind aber dagegen, Braunkohletagebaue aufrechtzuerhalten."



Die Aussage des Brandenburger Grünen-Politikers Benjamin Raschke stammt aus dem rbb|24-Artikel vom 5. April "Brandenburg auf Schlingerkurs zwischen Klima- und Energiekrise". In der Debatte um mögliche Strategien bei einem Energieembargo gegen Russland sagte der Fraktionschef der Grünen im Brandenburger Landtag, dass er sich vorstellen könne, zur Not Braunkohlekraftwerke später als geplant abzuschalten.

Den rbb erreichten daraufhin empörte Mails. In den Kommentarspalten schrieb ein Leser: "Nein!!! Herr Raschke das kann man technisch nicht. Es ist genau das Gleiche, als würde man behaupten, man kann einen Dieselmotor mit Benzin fahren."

Widerspruch kam auch vom zweitgrößten Stromerzeuger in Deutschland, der Cottbuser LEAG, die die Braunkohlekraftwerke Boxberg, Jänschwalde und Schwarze Pumpe betreibt. Eine LEAG-Pressesprecherin teilte auf rbb-Anfrage mit, dass der Grünen-Vorschlag, Braunkohlekraftwerke mit Steinkohle weiterzubetreiben, von einem "groben technischen Unverständnis" zeuge. "Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke sind speziell für den jeweiligen Brennstoff mit seinen verfahrenstechnischen Eigenheiten, seinem Heizwert und seinen Ascheanteilen konzipiert. Steinkohle hat, im Vergleich zur Braunkohle, einen etwa dreimal höheren Heizwert. Ein Austausch des Brennstoffs, der in jedem Fall eine Umrüstung des Braunkohlekraftwerks erforderlich machen würde, wäre wirtschaftlich wenig sinnvoll", schreibt die LEAG-Sprecherin.

Hinzu kämen die weiteren Lieferwege. Steinkohle müsse von Überseehäfen an der Küste per Binnenschiff oder Zug nach Brandenburg angeliefert werden, wohingegen die Braunkohle über kurze Wege aus den heimischen Tagebauen zu haben sei. Und auch das Bild des Haufens, den man neben ein Kraftwerk legen könne, sei falsch. "Wir möchten feststellen, dass für ein Haufwerk mit angemessener Größenordnung weder Platz im Kraftwerk existiert noch technische und genehmigungsrechtliche Voraussetzungen gegeben sind. Die Einlagerung kann nur in Grabenbunkern erfolgen", heißt es in der Mail der LEAG.

Gute Diskussionen zwischen Raschke und rbb|24-Lesern

Nachdem der rbb diese Einwände Benjamin Raschke vorgelegt hatte, ruderte der Brandenburger Grünen-Fraktionschef ein Stück weit zurück. Er teilte dem rbb mit, dass er selbst Lesermails zu seiner Aussage erhalten und einige "gute Diskussionen" geführt habe. "Das von mir verwendete Sprachbild war verkürzt und damit falsch. Ich verwende es inzwischen nicht mehr", schreibt Raschke in einer Mail an den rbb. Er teile die Einschätzung, dass eine komplette Umrüstung eines Braunkohlekraftwerks auf Steinkohle wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Die Grünen hätten allerdings die Idee durchgespielt, Steinkohle in geringen Mengen, ähnlich wie bei Müll mitzuverbrennen. "Technisch scheint das machbar, zur möglichen Menge und zur Wirtschaftlichkeit habe ich unterschiedliche Einschätzungen bekommen", so Raschke.

Der Grünen-Politiker plädiert dafür, auch im Zuge der Ukraine-Krise, keine Braunkohlekraftwerke, und die dazugehörigen Tagebaue und Sümpfungen aufrechtzuerhalten, denn das sei unwirtschaftlich. Da seien Steinkohlekraftwerke als Reserve besser. Generell aber lägen alle Vorteile bei der Stromerzeugung und der weiteren Elektrifizierung bei den erneuerbaren Energien, betont Raschke.