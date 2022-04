94,99 Prozent für Emmanuel Macron. Die französische Community in der Region hatte bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen einen eindeutigen Favoriten: den Amtsinhaber. Auf seine rechtsextreme Konkurrentin Marine Le Pen entfielen 5,01 Prozent der Stimmen. Das teilte die Französische Botschaft in Berlin am Montag auf Anfrage von rbb|24 mit.

Wer in Frankreich wahlberechtigt ist, aber in Deutschland lebt, konnte am Sonntag an einem der sieben Konsulatsstandorte abstimmen. In Berlin lag die Wahlbeteiligung bei 57,6 Prozent – und damit mit Abstand am höchsten. Das ist bemerkenswert. Denn Französinnen und Franzosen, die in Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen leben, mussten ebenfalls in Berlin abstimmen. Briefwahl gibt es in Frankreich nicht. In absoluten Zahlen erhielt Macron in Berlin 10.539 Stimmen, auf Le Pen fielen 556.



Dieser hohe Stimmenanteil für Macron könne aber nicht mit Zuspruch zu seiner Politik verwechselt werden, sagt Agnès*, Mitarbeiterin in einem Berliner Start-up. "Viele Leute haben nicht für Macron gewählt, sondern gegen Marine Le Pen." Der wirtschaftsliberale und eher konservative Macron war zumindest nicht ihr Wunschkandidat. In der ersten Runde hatte Agnès noch dem Grünen Yannick Jadot ihre Stimme gegeben.