In Frankfurt ist eine Demonstration durch die Innenstadt angemeldet, die sich für Frieden in der Ukraine einsetzt. In Neuruppin finden eine Kundgebung und ein Familienfest statt. Veranstalter ist das Aktionsbündnis "Neuruppin bleibt bunt". Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) will in einer Rede Russland auffordern, den Krieg sofort zu beenden.

Die Friedensbewegung setzt am Sonntag ihre Ostermärsche in Brandenburg fort. Es sind Aktionen in Frankfurt (Oder) (15 Uhr), Neuruppin (14 Uhr), Schwarzheide (10 Uhr) und Brück (14 Uhr) geplant.

Erstmals gibt es zwei konkurrierende Ostermärsche in Berlin. Der erste knüpft an die Tradition aus Zeiten des Kalten Kriegs an. Der andere, der alternative Ostermarsch, bekräftigt das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine.

In Brück wird gegen Aufrüstung und für eine zivile Nutzung des Truppenübungsplatzes Lehnin demonstriert. In Schwarzheide wird an den Todesmarsch vom Außenlager des KZ Sachsenhausen am 18.04.1945 erinnert. Am Samstag gab es zwei Ostermärsche in Berlin, an denen laut Polizei insgesamt etwa 2.000 Menschen teilnahmen.



Seit Donnerstag gehen Menschen bundesweit in zahlreichen Städten für Frieden und Abrüstung auf die Straße. Sie protestieren in diesem Jahr insbesondere gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, kritisieren aber auch Aufrüstung und Waffenlieferungen.

