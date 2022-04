Bericht des Weltklimarats IPCC veröffentlicht - Brandenburgs unklarer Braunkohlekurs

Di 05.04.22 | 06:09 Uhr | Von Oliver Soos

dpa/Patrick Pleul Audio: Inforadio | 04.04.2022 | Oliver Soos | Bild: dpa/Patrick Pleul

Der Weltklimarat warnt vor zu kleinen Schritten bei der Energiewende. Das 1,5-Grad-Ziel ließe sich so nicht erreichen, heißt es im Bericht des Rats. In der Brandenburger Kenia-Koalition spitzt sich unterdessen der Streit um den Braunkohleausstieg zu. Von Oliver Soos

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, bezeichnet den an diesem Montag veröffentlichten dritten Teil des IPCC-Berichts als "schockierend", weil es bei den weltweiten Emissionen immer noch keine Trendumkehr gebe. Sie würden weiter steigen, obwohl erneuerbare Energien immer billiger werden. "Es ist uns in der letzten Dekade lediglich gelungen, die Geschwindigkeit ein bisschen zurückzunehmen. Aber wir fahren nach wie vor auf die Wand zu, nur mit geringerer Geschwindigkeit", sagt Edenhofer. Große Sorge macht dem Klimaforscher die weltweite Entwicklung in der Kohleindustrie. Vor allem in Asien gebe es eine regelrechte Rückkehr zur Kohle. Bestehende Kraftwerke würden vermehrt genutzt, neue Anlagen gebaut. "Im IPCC-Bericht wird klar, dass die bestehenden und geplanten Kohlekraftwerke allein ausreichen, um das gesamte Restbudget aufzubrauchen, das uns noch zur Verfügung bleibt, um gefährlichen Klimawandel zu vermeiden", sagt Edenhofer. Deshalb sei es wichtig, den Kohleausstieg global anzugehen, trotz des Ukraine-Kriegs. Doch genau dieser scheint viele Politiker zum Umdenken zu bewegen.

Vorzeitiger Kohleausstieg 2030 in Brandenburg auf der Kippe

In Brandenburg ist der Fahrplan klar vorgegeben durch den Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Hier heißt es: Kohleausstieg auf jeden Fall bis 2038 und im Idealfall bis 2030. Dazu müssen drei Grundvoraussetzungen gegeben sein: eine sichere Energieversorgung, stabile Preise und neue Jobs für die Arbeiter in der Kohleindustrie. Die Brandenburger SPD besteht auf diesen Voraussetzungen und will im Zweifel das Ausstiegsdatum nach hinten verschieben. "Ich sage zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass 2030 unrealistisch ist. Aber wir haben durch den Krieg in der Ukraine eine neue Situation, in der es um die Unabhängigkeit von bestimmten Energieträgern geht. Das kann dazu führen, dass man Kohle über einen längeren Zeitraum verwenden muss und das muss man jetzt neu diskutieren", sagt der SPD-Fraktionschef im Potsdamer Landtag, Daniel Keller.

Sorge um die Wärmeversorgung

Die Brandenburger Grünen sind gegen eine Verzögerung des Kohleausstiegs. Ihr Fraktionsvorsitzender Benjamin Raschke sieht Kohle nicht als geeignetes Ersatzmittel bei einem möglichen Öl- und Gasembargo gegen Russland. "Die Braunkohle in der Lausitz dient überwiegend der Stromerzeugung. Wir haben aber aktuell vor allem einen Bedarf bei der Wärmeversorgung und da hängen wir an russischem Gas und das ist das Problem", sagt Raschke. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) geht davon aus, dass es bei einem Rohstoffembargo gegen Russland in den kommenden beiden Wintern zu kritischen Situationen bei der Wärmeversorgung kommen könnte. Erst danach würde sich die Situation entspannen, durch den Ankauf von Flüssiggas und durch den geplanten Bau der Flüssiggasterminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven, so Steinbach Mitte März im Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtags.

"Ein mögliches Szenario wäre, ein Kraftwerk in Reserve zu halten und einen Haufen Steinkohle danebenzulegen. Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke

Die Vorstellung, mehr umweltschädlicheres Flüssiggas anzukaufen, ist für den Grünen-Politiker Benjamin Raschke wie ein Schlag in die Magengrube. "Wir haben leider noch nicht die Möglichkeit, auf solche Optionen zu verzichten. Wir müssen eine Suppe auslöffeln, die uns durch jahrzehntelange verfehlte Energiepolitik eingebrockt wurde", sagt Raschke. Auch die viel kritisierte Gas-Einkaufsreise nach Katar, die sein Parteifreund, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im März angetreten hatte, sieht Raschke mit Bauschmerzen. Für ihn ist das auch eine Folge dessen, dass man den Ausbau erneuerbarer Energien in der Vergangenheit verschlafen habe. "Ich hätte dem Bundeswirtschaftsminister etwas anderes gewünscht, als in ein Land zu fahren, in dem Menschenrechte verletzt werden. Es war eine schwierige Entscheidung, aber ansonsten beziehen wir halt Gas aus Russland, dass Krieg gegen die Ukraine führt", sagt Raschke.

Grüne können sich den Einsatz von Steinkohle vorstellen

Wenn die Energieversorgung in Gefahr wäre, kann sich der Brandenburger Grünen-Fraktionschef unter Umständen auch einen Kompromiss bei der Kohle vorstellen. "Ein mögliches Szenario wäre, ein Kraftwerk in Reserve zu halten und einen Haufen Steinkohle danebenzulegen. Denn Braunkohlekraftwerke kann man auch mit Steinkohle betreiben. Wir sind aber dagegen, Braunkohletagebaue aufrechtzuerhalten", so Raschke. Die Brandenburger Grünen liegen immer wieder im Clinch mit dem Koalitionspartner CDU. Deren energiepolitische Sprecherin Saskia Ludwig fordert, sich nicht allein auf das Ziel 100 Prozent erneuerbare Energien zu fokussieren. "Das, was die Grünen sich vorstellen, ist eine Mär. Mit Windkraft und Solarenergie allein werden wir die Energieversorgung auch bis 2038 nicht stabil hinbekommen. Es gibt deshalb auch Warnungen aus der Wirtschaft, diesen Weg einzuschlagen", sagt Ludwig. Die CDU-Abgeordnete plädiert für Brückentechnologien zur CO2-Einsparung und schlägt unter anderem vor, die CCS-Technologie auszubauen. Gemeint ist die technische Abspaltung von CO2 am Kohlekraftwerk und die Verpressung in unterirdische Lagerstätten. Das lehnt Benjamin Raschke von den Grünen als "riskante Technologie" ab, ebenso wie den Vorschlag der CDU, über das Betreiben moderner Atomkraftwerke nachzudenken. Diese Idee bringt auch die Brandenburger SPD auf die Palme. "Das ist so ein bisschen - wie soll ich sagen - Wechselstrom à la CDU. Wir sind gemeinsam mit der CDU auf Bundesebene aus dem Atomstrom ausgestiegen und dabei wird es auch bleiben", sagt SPD-Fraktionschef Keller.

Edenhofer hält Debatte um Kohleausstiegsdatum für verfehlt

Die Grünen setzen also weiterhin aufs Ausstiegsdatum 2030. Für die SPD ist alles denkbar, je nachdem, wie sich die Energieversorgung entwickelt. Die CDU ist selbst beim Datum 2038 pessimistisch, wenn erneuerbare Energien allein die Alternative sein sollen. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Ottmar Edenhofer hält die ganze Debatte hingegen für verfehlt. Er ist für einen anderen Ansatz in der Politik, bei dem das Ausstiegsdatum keine Rolle mehr spielt. "Wir haben in Europa eine Emissionsobergrenze definiert, die muss jetzt konsistent gemacht werden mit den Beschlüssen des europäischen Green Deals. Dann würde eine vermehrte Nutzung von Kohlekraft kompensiert werden müssen, durch Emissionsverminderungen in anderen Sektoren", sagt Edenhofer. Der Klimaforscher ist davon überzeugt, dass die Emissionsziele erreicht werden, wenn einfach nur der sogenannte Emissionshandel durchgesetzt würde.

